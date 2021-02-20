Суд признал Алексея Навального виновным в клевете на ветерана войны

Оппозиционера Алексея Навального признали виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти.".

По словам судьи, Навальный, "являясь пользователем сервиса Telegram и владеющий страницей в сети Twitter, имел умысел на публикацию сведений, подрывающих авторитет потерпевшего", и осознавал что совершает клевету. В результате суд приговорил блогера к штрафу в размере в 850 тысяч рублей.

Также по итогам заседаний судья направила материалы дела в следственный комитет для проверки о возможном оскорблении Навальным суда.

Напомним, что 15 июля следственный комитет возбудил против блогера дело о клевете из-за комментария к видеоролику, в котором участник Великой Отечественной войны И.С. Артеменко высказывает свою позицию по поводу изменений в Конституцию Российской Федерации. Как установили следователи, подпись, которую опубликовал Навальный, порочит честь ветерана. Само слушание дела растянулось на несколько заседаний.

В середине января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево по его возвращении из Германии, где он находился на лечении после попытки отравления. На следующий день в отделе полиции состоялся суд, в результате которого Навального отправили в СИЗО "Матросская тишина".

2 февраля суд удовлетворил просьбу ФСИН и заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом дней, проведенных под домашним арестом, оппозиционер будет находиться в колонии общего режима два года восемь месяцев. До вступления приговора в силу оппозиционер останется под арестом.

Позднее суд признал законной замену условного срока и вычел дни, которые которые Навальный провел под домашним арестом. Таким образом, он проведет в колонии два года шесть месяцев и две недели.