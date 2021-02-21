В Республике Алтай выявили еще 14 случаев заражения

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 14 новых случаев заражения. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у трех жителей Кош-Агачского района, у трех жителей Майминского района, у трех жителей Усть-Коксинского района, у двух жителей города Горно-Алтайска, у двух жителей Чойского района, у одного жителя Турочакского района.

Всего за время пандемии в Горном Алтае лабораторно подтверждено 16 104 случая заболевания. Выздоровели 15 669 человек, из которых 35 – за последние сутки.

Новых смертельных случаев не зафиксировано. За весь период в регионе зарегистрировали 190 летальных исходов у пациентов с COVID-19, из которых 170 – от коронавируса, а еще 20 – по другим причинам.