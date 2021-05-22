Такой день. Выпускные и открытие "Музейной ночи"

Всероссийская акция "Музейная ночь" проходит 22 мая в Алтайском крае в 15-й раз. В Барнауле свои двери для посетителей разом открыли 57 учреждений, а горожане и гости города активно посещают предложенные для них мероприятия.

Выпавшие осадки и таяние снежного покрова в горах обеспечили интенсивные подъёмы уровня воды в реках Бия, Катунь и Обь, а также рост уровня воды в среднем и нижнем течении реки Чарыш.

22 мая в школах Алтайского края прошли последние звонки. Из-за пандемии все торжественные мероприятия в этом году были организованы на открытом воздухе во дворах школы. Так, несмотря на дождливую погоду, в барнаульской гимназии № 42, куда отправилась наш фотокорреспондент, выпускники 11-х классов даже устроили мини-дискотеку.

В пригороде Барнаула обнаружили "концлагерь" для собак. "Заведение" очень мешает жителям соседних домов.

Уровень воды в Бии составляет 452 сантиметра над нулём водомерного поста. Из-за этого было принято решение о закрытии понтонного моста.

Дорожники выполняют ремонт трассы Поспелиха – Новичиха – Волчиха. Участок протяжённостью 3,5 километра сдадут уже в этом году.