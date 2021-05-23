Такой день. Закрытие Кубка мира в Барнауле и массовое отключение воды

Завершился второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. На церемонии закрытия вице-президент Международной федерации каноэ (IFC) Томас Конецко рассказал, что больше всего его поразило гостеприимство барнаульцев.

Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, турнир стал долгожданным событием, к которому тщательно готовились и приложили много усилий, чтобы всё прошло на высоком уровне. Кстати, глава региона в последний день Кубка мира смотрел за турниром с общей зрительской трибуны. С той же стороны находилась и фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина. Что интересного она заметила, смотрите по ссылке.

На утро 23 мая 232 593 жителя Алтайского края сделали прививку от ковида. Из них 188 188 человек поставили оба компонента, 44 405 – только один. В Алтайский край уже поступило свыше 298 тысяч комплектов вакцины.

Вечером 23 мая подачу горячей воды ограничили для части жителей Центрального района Барнаула. Это нужно для того, чтобы ввести в эксплуатацию участок магистральной теплосети у дома по адресу Чернышевского, 55, после планового ремонта. Более 100 тысяч барнаульцев будут сутки обходиться без горячей воды.

ДТП с участием двух иномарок произошло в районе пересечения улиц Антона Петрова и 42-й Краснознаменной Бригады в Барнауле. От удара один автомобиль опрокинулся на бок у тротуара, а второй – выехал на трамвайные пути. Транспортные средства сильно повреждены. Пострадала девушка. Подробности ДТП рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Почти семь тысяч человек уехали из Алтайского края за первый квартал 2021 года. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как рассказали в статистическом ведомстве, с января по март текущего года регион покинули 6719 человек. Для сравнения: за аналогичный период 2020-го из края уехали 6877 жителей. При этом прибыло в 2021-м на Алтай 5509 человек, а в 2020 году – 6310.

35-летнего воспитанника барнаульского футбола Антона Кобялко избили два человека в аэропорту. В нападении подозревают главного тренера "Пюника" Егише Меликяна и заместителя гендиректора клуба Кима Аракеляна. Стычке предшествовало расторжение контракта с форвардом и конфликт с главным тренером.