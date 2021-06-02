Дело бывшей алтайской чиновницы Стеллы Штань передали в суд

В Алтайском крае следователи завершили расследование уголовного дела экс-представительницы губернатора в парламенте региона Стеллы Штань. Теперь бывшая чиновница, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Стеллу Штань задержали 31 марта. По версии следствия, в декабре 2015 года директор частного детсада Happy Baby вместе со Штань изготовили и представили в главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края фиктивных документов купли-продажи нежилого помещения, в которых стоимость приобретаемого помещения была существенно завышена по сравнению с его рыночной ценой. В итоге сообщницы незаконно завладели 14 млн рублей.

Октябрьский районный суд Барнаула отправил Стеллу Штань под арест на два месяца. Членство чиновницы в партии "Единая Россия" приостановлено, а губернатор Виктор Томенко снял ее с должности. В мае суд смягчил меру пресечения Стелле Штань и отпустил ее из СИЗО под домашний арест. В ведомстве отмечают, что Штань уже возместила ущерб и признала вину. Дело ее сообщницы ранее также передали в суд.