Почти 9 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число случаев коронавируса выросло на 8947 – до 5 108 129 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+2817 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+834) и Московской области (+766). Алтайский край (+55) на 4 июня занимает 44-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 4 720 512 человек, в том числе 8530 – за последние сутки.

Скончались ещё 377 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 123 037 летальных случаев.