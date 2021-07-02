Водитель Mercedes напилил дров в барнаульском парке "Юбилейный"

Фото: "В Курсе 22"

Барнаулец заметил человека, который пилил березу в барнаульском парке "Юбилейный". Кадры с места происшествия опубликовали в Telegram-канале "В Курсе 22".

Распиленные чурки мужчина закинул в багажник автомобиля марки Mercedes, после чего уехал.

Водитель иномарки усиленно избегал внимания камеры. И быстро уехал. Но дровишки все-таки с собой прихватил.

Ранее жительница Барнаула рассказала о вырубке леса вдоль Трассы здоровья. По ее словам, рубить собираются здоровые деревья.