Водитель Mercedes напилил дров в барнаульском парке "Юбилейный"

Фото: "В Курсе 22"
Барнаулец заметил человека, который пилил березу в барнаульском парке "Юбилейный". Кадры с места происшествия опубликовали в Telegram-канале "В Курсе 22".
Распиленные чурки мужчина закинул в багажник автомобиля марки Mercedes, после чего уехал.
Водитель иномарки усиленно избегал внимания камеры. И быстро уехал. Но дровишки все-таки с собой прихватил.
Ранее жительница Барнаула рассказала о вырубке леса вдоль Трассы здоровья. По ее словам, рубить собираются здоровые деревья.
Комментарии
Нищеброд
Если он может позволить себе владение таким автомобилем, то уж машину дров на Челюскинцев мог бы купить
скряга
позорник
позорный скряга
Надеюсь его оштрафуют на стоимость машины дров!
Потому и машина у него такая что лишнего ни за что не заплатит.
Да это начались мероприятия по благоустройству парка. Занял же 2-ое место. Выделили 500 косарей, вот осваивают спиливают "аварийные" деревья, на баню.
За что голосовали, то и получите. Выпилят теперь парк и забабахают 20-тиэтажки.
Конфисковать машину и пилу.
Это просто жлоб, который в первую очередь себя же своим поведением дискредитирует. Но по причине того, что он жлоб, он тупо этого не понимает.
Владислав Александрович, сделайте так, чтобы это действие не осталось безнаказанным. Ведь получается, что Юбилейный парк уменьшился на несколько деревьев!
а зачем номер замазали и почему морду пильщика не выложили?
народ должен знать черных лесорубов
горящие пуканы негодуют! )
2.07.2021 12:03
Виталий
горящие пуканы негодуют! )
- отписался лесопил на Мерседесе.
Найти и отпилить ему руки и ноги. Машину и все имущество конфисковать. Вот тогда то и будем жить нормально, а то даже боятся номер машины показать на снимке.
2.07.2021 12:26
- гость - Зачем Вам то номер машины?! Вы же дикари ходячие, вы как доминиканку сожрете с потрохами. Кому надо тот номер знает, и не чего тут бухтеть. Нашлись судьи. Что не дикарь то специалист, вот во всем рубит и в прививках и в справедливости. Судья Дредд прямо.
12:17
Дп нету у меня Мерседеса )))
честное слово!
Это же надо сколько злобы, желчи и зависти!!! На фото береза завалена, чурки тоже видно, что от больного дерева. Где момент того, что березу завалили?
К валежнику относятся лежащие на земле остатки стволов деревьев и (или) образовавшиеся в результате естественных биологических процессов (усыхание, повреждение насекомыми, стволовыми вредителями, поражение болезнями леса, нарушение целостности корневой системы и т.д.) или под воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды (например, бурелома, снегопада) (п. 17 Правил, утв. Приказом Минприроды России от 28.07.2020 N 496; ч. 13 ст. 3 Закона Московской области от 12.07.2007 N 104/2007-ОЗ).
17. Заготовка валежника.
При заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев.
Заготовка валежника осуществляется в течение всего года.
При заготовке валежника допускается применение ручного инструмента (ручных пил, топоров, легких бензопил).
Валежник относится к недревесным лесным ресурсам, заготовку и сбор которых для собственных нужд, то есть не в коммерческих целях, граждане могут осуществлять свободно и бесплатно при условии соблюдения порядка, утвержденного законом субъекта РФ (ч. 1 ст. 11, ч. 2 ст. 32, ч. 1, 3, 4 ст. 33 ЛК РФ).
2.07.2021 12:03
Виталий
горящие пуканы негодуют! )
Это точно) и, по ходу, в парке этом 100 лет не были. А там все заросло так, что даже если 30 мужиков на мерседесах по дереву спилят, это будет совершенно незаметно в этих зарослях. А вот любители там попьянствовать всей семьей, оставив кучи мусора, это да, беда парка.
С другой стороны, если дерево уже лежало, что с того что он отпили чуток?
Вы же грибников и ягодников не желаете уничтожить как этого?
В Лабиринте сколько берёз "смахнули" на неделе,под строительство спорткомплекса?
И никто не кукарекнул.
работы заготовителю нормальной не хватает, вот и мается бедняга по кустам в поисках валежника
Классический крепкий хозяйственник.
Валежник можно!
2.07.2021 12:32
- гость -
Может быть, человек справочник "Кто есть кто: хитрованы Барнаула" составляет