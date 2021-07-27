Такой день. Большая пресс-конференция Томенко и претензии к гербу Алтайского края

Сегодня состоялась большая пресс-конференция губернатора Алтайского края Виктора Томенко. В ходе неё глава региона подтвердил отставку министра образования региона Максима Костенко, высказался об инициативе введения четырёхдневной рабочей недели в России и рассказал, почему цены на продовольственные товары в регионе резко выросли за последние полгода.

Герб Алтайского края изменят вслед за эмблемой Барнаула из-за претензий членов геральдического совета при президенте РФ. Какие именно детали смутили геральдистов, не отмечается, но, очевидно, что речь идёт об основных элементах герба – колосьях (символизируют сельское хозяйство) с голубой ленточкой, которая не несёт смысловой нагрузки, зелёной колыванской "Царице ваз" (говорит о природных богатствах края, искусстве его мастеров) на красном фоне, что противоречит правилу тинктур, и дымящейся доменной печи, которая воспроизводит такую же печь из герба Барнаула и расположена выше, то есть главнее, чаши.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство трёхмесячной девочки в Бийске. По данным следователей, днём 27 июля 33-летняя женщина выкинула дочь из окна. Предварительно установлено, что горожанка выбросила младенца из окна 7-го этажа, после чего попыталась покончить с собой. Бийчанку вместе с ребёнком госпитализировали с травмами.

Позднее появилась версия, что женщина сделала это после развода с мужем. По словам соседей, пару месяцев назад с нею расстался супруг. Она хотела вернуть мужа, однако у неё не вышло, и сегодня, 27 июля, он пришёл, чтобы забрать свои вещи.