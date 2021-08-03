В Минздраве РФ уточнили число погибших туристов в ДТП в Анталье

В ДТП с автобусом в турецкой Анталье, по уточнённым данным, погибли три человека. Ранее сообщалось о четырёх погибших.

"На данный момент из 22 человек, находившихся в автобусе, три человека погибли, пять человек находятся в тяжёлом состоянии, ещё два человека – в реанимации", – сообщили РБК в Минздраве РФ.

В то же время в компании "Интурист" агентству рассказали, что в тяжёлом состоянии находятся три человека, остальные 16 – в удовлетворительном.

РИА Новости отмечает, что ситуация с оказанием медицинской помощи российским туристам находится на контроле Минздрава РФ. Известно, что большинство туристов были из Самарской области – их разместили в четырёх больницах. Власти региона пообещали помочь пострадавшим и семьям погибших в ДТП, добавляет "Интерфакс".

Напомним, авария произошла в провинции Анталья в районе города Манавгат вечером 2 августа. В автобусе находились 22 туриста, все – граждане России. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, выскочил на "встречку" и перевернулся.