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"Не даст нужного результата". Кудрин назвал экономическую модель России изжившей себя

, ИА "Амител"
По словам главы Счётной палаты, экономика страны не создаёт "каких-то прорывных качеств, новых товаров"
Алексей Кудрин / Фото: Dp.ru

Алексей Кудрин / Фото: Dp.ru

Российская экономическая модель изжила себя и больше не даст нужного результата, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По его словам, страна так и не перешла от экономики спроса к инвестиционной модели.

"Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создаёт каких-то прорывных качеств, новых товаров", – сказал политик в беседе с РБК.

Вывести ВВП страны на темпы роста в 4-5% в год, по мнению Кудрина, могло бы одно только новое качество экспорта. А для этого нужно стать более конкурентоспособными в этом направлении. Кроме того, он призвал наращивать внутренние инвестиции.

"Вообще экспорт для российской экономики – это бесконечная вселенная. "Экономика спроса" ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти – это старая модель. Если мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок, то этот спрос становится бесконечен", – сказал глава Счётной палаты.

В мае Алексей Кудрин рассказал о способе снизить количество бедных в России вдвое в течение трёх-четырёх лет. По его словам, для этого нужно внедрять более адресную помощь нуждающимся с учётом имущественного ценза.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

3.08.2021 09:15
АБОРИГЕН

Кудрин прямо капетан ачевидность. Просто экономическое развитие это всегда смена элит и перераспределения финансовых и административных ресурсов а для путинского болота это не вариант.

3.08.2021 09:19
- гость -

О том, что страна из-за своего уникально холодного резко континентального климата и огромных расстояний заведомо неконкурентна и нерентабельна капиталистически было написано уже более 20-ти лет назад в книгах Паршева
"Почему Россия не Америка" и
"Почему Россия не стала Европой".
История лишь полностью подтвердила правильность автора.
Всё, что нам остаётся наблюдать - это разграбление страны изнутри и её гибель.
И ничего не позволят изменить наши "защитнички отечества", пока их с потрохами подкупают разрушители страны.

3.08.2021 09:37
- гость -

Кто же построил такую экономику в стране? Хотя о чем можно спрашивать человека, бюджетное правило которого до сих пор кормит чужие страны и оскудняет Россию.

3.08.2021 09:42
- гость -

Бедность победит смерть.

3.08.2021 10:17
Лёха

Пока все страхи не изживёт

3.08.2021 10:30
АБОРИГЕН

3.08.2021 09:19
- гость -
Дурость писанины Паршева была очевидна чуть раньше чем сразу, когда это писанина попала на прилавок. Это все равно что сегодня продолжать петь дифирамбы экономическому "гению" Маркса, глупо и многое говорит о поющем.

3.08.2021 10:45
- гость -

"По мнению Кончаловского, именно новый социализм — это та идея, которую он готов поддержать в современной России. Кончаловский высказался о том, почему всё-таки «Новый социализм» — достойная идеология для России. Как считает Кончаловский, рыночные реформы доказали, что в условиях России капитализм не дает особого роста и, безусловно, гарантирует то, что каждый год будет увеличиваться расслоение между самыми богатыми и самыми бедными."Есть ролики Кончаловского по этой теме.
PS Однако,мнение Кончаловского не стыкуется с мнением Аборигена с его накопленной жизнью мудростью )

3.08.2021 10:46
- гость -

Когда Европа и Америка хотят чтобы люди инвестировали, они делают ставки рефинансирования 0 или 0.25% , а то и вовсе отрицательные, что побуждает население нести денежки на более высокую доходность - инвестирование.
А что же у нас? Еще пять лет назад ставка была самая большая в мире, да и сейчас в кризис, ее опять стали повышать, в этом году уже дважды повысили. И это при том что прибыль банков колосальная, к концу года ожидается около 2 триллионов.

Говорить одно, а делать другое - это визитная карточка наших финансовых властей.

3.08.2021 11:11
- гость -

3.08.2021 09:19
- гость - И ничего не позволят изменить наши "защитнички отечества", пока их с потрохами подкупают разрушители страны.

Непонятно вот это ваше предложение. У них не частное охранное предприятие. Они находятся на службе у государства и выполняют приказы. Вы, если работник по найму (хоть в частном, хоть в государственном секторе), тоже выполняете приказы, а не делаете то, что вам вздумается.

3.08.2021 11:13
- гость -

Вы эксплуатируете ровно ту схему которую построили!

3.08.2021 11:24
М

Всегда поражает лицемерие либерастов типа Кудрина или представителей ВШЭ , которые являются конструкторами колониальной финансово-экономической системы, в основе которой принцип каренси-боард. От этого отказался Сталин в 1945-1946 и это вцементировали в правовую систему в 90х.
Какие внутренние инвестиции, товарищ Кудрин??? ЗВР, ФНБ, "бюджетное правило" - всё это работает на западную экономику!!! Чтобы получить лишних 100 рублей в нашу экономику, надо сначала купить за наши ресурсы доллар или евро! Но даже и здесь есть ограничения (бюджетное правило). Уже не говорю о антигосударственной политике ЦБ и прочих банков. Все прорывы в экономике результат ручного режима Путина, который в одиночку противостоит колониальному режиму. Именно поэтому в информационном поле поддерживается мощнейший антипутинский тренд.

3.08.2021 11:35
- гость -

чубайсятина

3.08.2021 11:40
гость

Состояние 24 богатейших людей России превысило все остальные имеющиеся у россиян сбережения, вместе взятые.

Вот и вся экономика.

3.08.2021 11:56
гость

А если взять состояние 2 миллионов самых богатых людей России, то их состояние превысит состояние остальных 144 миллионов наверное раз в 100. Это наверное тоже влияет на экономику

3.08.2021 11:57
гость

Если мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок

А еще дважды два четыре

3.08.2021 11:58
- гость -

Почему то мне кажется, что Кудрин должен сидеть. При Сталине вообще бы расстреляли.

3.08.2021 12:02
гость

страна из-за своего уникально холодного резко континентального климата и огромных расстояний заведомо неконкурентна

В Канаде примерно такой же климат и такие же расстояния. Большая территория это не только минус, это еще большие сырьевые запасы на душу населения. При этом, конечно, большие траты на армию, чтобы эту территорию охранять. В итоге, примерно то на то и получается

3.08.2021 12:10
- гость -

3.08.2021 11:40
гость
Состояние 24 богатейших людей России превысило все остальные имеющиеся у россиян сбережения, вместе взятые. Вот и вся экономика.
************************************
Специально для вас, научный факт: 1% самых состоятельных людей богаче остальных 6,9 млрд человек.

«Если бы вы откладывали $10 000 каждый день с момента, когда были построены египетские пирамиды, то скопили бы только 20% среднего состояния пяти самых богатых людей в мире"

3.08.2021 12:14
гость

1% самых состоятельных людей богаче остальных 6,9 млрд человек

Может пора перераспределить?

3.08.2021 12:18
Итальянец

3.08.2021 09:15
АБОРИГЕН


Кудрин прямо капетан ачевидность. Просто экономическое развитие это всегда смена элит и перераспределения финансовых и административных ресурсов а для путинского болота это не вариант.

Абсолютно верно! Помню, как учитель истории в школе рассказывал о политической системе Великобритании. Консерваторы прижимисты и копят, потом после очередных выборов приходят лейбористы и направляют сбережённые деньги на социальные программы. И так по кругу. А у нас одна и та же шайка-лейка с 99 года сидит во власти с молчаливого согласия граждан.

3.08.2021 12:19
Лёха

Гость 12:10
Деньги охраняют деньги

3.08.2021 12:21
- гость -

Они находятся на службе у государства и выполняют приказы.
--------
В фашистской Германии тоже выполняли приказы.
Силовики сейчас - просто наёмники глумящейся над страной шайки воров и агентов западных спецслужб, у которых руки по локоть в крови населения.
Не понимать этого может только слепой. Или сознательно продажный.

3.08.2021 12:23
- гость -

3.08.2021 12:14
гость
Может пора перераспределить?
****************
Ахха)
А они так и сидят с ключами от квартиры, где деньги лежат, и ждут вас - когда же вам ключики то вручить, для перераспределения-то)

3.08.2021 12:27
- гость -

3.08.2021 12:21
- гость -
Ты чё буровишь?
А силовики при царях - кровавые царские сатрапы?
А силовики при Советах - кровавая гэбня?
Власть - это аппарат насилия, еще твои кумиры марксизма-ленинизма тебе об этом рассказывали.
Любая власть - это сила.
Придут коммунисты - у них тоже будут и спецслужбы, и армия.
Придут оппики - вообще хунту устроят.

3.08.2021 12:29
- гость -

3.08.2021 11:24
М
Раб на галере за всех гребет? В сторону водопада однако

3.08.2021 12:31
Лёха

Если я нарисовал 100 рублей и купил у Аборигена пачку сигарет, мня нельзя привлечь за фальшивомонетничество я выдал Аборигену долговое обязательство. Чё он к ментам то сразу побежал? Это гражданско-правовые обязательства. Пусть обращается с претензий ко мне, а не к ментам.

3.08.2021 12:35
- гость -

Придут коммунисты - у них тоже будут и спецслужбы, и армия.
Придут оппики - вообще хунту устроят.
------
У нас уже хунта.
И уже понятно, что как только в стране не будет рентабельной нефти, страна развалится в крови гражданской войны похлеще бандитской войны 90-х.

3.08.2021 12:39
- гость -

"Любовь Казарновская о происходящем в стране."
Российский олигарх Н оставляет в итальянском ресторане за ужин 15 тысяч евро,официанту 1,5 тысяч чаевых.Это:1 300 000 рублей покушать вечером,130 тысяч рублей итальянскому официанту...
PS "Заработано" в России...

3.08.2021 12:47
Лёха

Когда я нарисовал сто рублей на них можно было купить 15 долларов, потом 3 доллара, теперь 1,5 доллара. Товарищи кредиторы, вы там не наглейте пожалуйста, вы же видите я потихоньку рассчитываюсь. Был должен 15 а теперь 1,5.

3.08.2021 12:52
гость

Придут коммунисты - у них тоже будут и спецслужбы, и армия.
Придут оппики - вообще хунту устроят

Оппики это кто?

3.08.2021 13:01
Лёха

Сам баран. У меня-то бумажные рублишки на них написано в каком годуони были выпущены и сколько в то время стоил доллар. У меня всё записано.
А у тебя какие рублишки? На пластиковой карточке? Не повезло тебе, брат.

3.08.2021 13:07
- гость -

12:52
Оппики - это любые несистемные оппозиционеры, хоть местные патриоты, хоть госдеповские наймиты.

граждане комментаторы, мне одному кажется, что Лёха нуждается в психиатрической помощи? Просто почитайте его бред)

3.08.2021 13:19
М

3.08.2021 12:29
- гость -
Даже чтобы вырвать из лап компрадоров по 10тыщ школьникам - это дорогого стоит. Беда в том что общество (народ) политически недееспособно, не может предложить проактивную поддержку Путину (кроме как выборов). Некоторая часть населения наоборот отвергает любую поддержку государю, т.е. в силу недалекости пилят сук на котором мы все сидим. Часть относительно активного населения раздроблено и замкнуто на "обещалкиных" типа дяди Зю, Мирона и пр. грудиниными которые кормят их сказками о том как поделят награбленное. Посему режим "чистилища" необходим и продолжается. Идея в том что очистка карманов должна привести к очищению ума. Не всех конечно, но хотя бы политически дееспособной части населения.

3.08.2021 13:27
- гость -

Однако,власти пытаются очищать мозги старым дедовским способом-религией ) Почему-то пытаются...

3.08.2021 13:46
гость

на "обещалкиных"

А кто сказал, что те, кто никогда не имел необходимой для принятия решений власти, получив эту власть не примет этих решений? Вот либерасты в 90-е уже были у власти, ничего хорошего, кроме хороших отношений с США не принесли. А справедиворосы у власти не были, несколько человек в Думе никаких решений принять не могли. Тем более сейчас уже не справедливоросы, а блок с партией Михеева и Прилепина. Пока не проголосуем, не узнаем врут или нет. Зачем голосовать за партию, которая обнаглела настолько, что даже уже ничего не обещает, типа и так проголосуете

3.08.2021 14:54
- гость -

Проходила инфа что 80% акций торгующихся на ММВБ принадлежит иностранцам. Если это правда, то вас ребятки уже без штанов оставили.

3.08.2021 15:40
- гость -

Осторожно, осталась всего одна мысль что бы понять - все дело в старом общественном строе, который уже давно изжил себя, т.е в капитализме.

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