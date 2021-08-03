"Не даст нужного результата". Кудрин назвал экономическую модель России изжившей себя

Российская экономическая модель изжила себя и больше не даст нужного результата, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По его словам, страна так и не перешла от экономики спроса к инвестиционной модели.

"Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создаёт каких-то прорывных качеств, новых товаров", – сказал политик в беседе с РБК.

Вывести ВВП страны на темпы роста в 4-5% в год, по мнению Кудрина, могло бы одно только новое качество экспорта. А для этого нужно стать более конкурентоспособными в этом направлении. Кроме того, он призвал наращивать внутренние инвестиции.

"Вообще экспорт для российской экономики – это бесконечная вселенная. "Экономика спроса" ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти – это старая модель. Если мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок, то этот спрос становится бесконечен", – сказал глава Счётной палаты.

В мае Алексей Кудрин рассказал о способе снизить количество бедных в России вдвое в течение трёх-четырёх лет. По его словам, для этого нужно внедрять более адресную помощь нуждающимся с учётом имущественного ценза.