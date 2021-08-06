Такой день. Возможный уход "Алтайского химпрома" и нехватка медицинского кислорода

Дым от лесных пожаров постепенно добирается до Алтайского края. Согласно системе мониторинга природных пожаров СКАНЭКС, сейчас очаги возгорания есть как в самом регионе, так и за рубежом – в соседнем Казахстане. Причём в последнем зарегистрировано более 65 очагов возгорания неподалёку от Павлодара.

Мусоровоз провалился под асфальт возле дома на улице Интернациональной, 72, в Барнауле. Дорожное покрытие не выдержало веса техники и её задние колеса ушли под землю.

Бывший руководитель алтайского Следкома Андрей Хвостов, предположительно, может трудоустроиться в Генеральную прокуратуру.

Порядка 300 школ из Алтайского края вошли в реестр образовательных учреждений, которые требуют первоочередного капремонта. Реестр был подготовлен "Единой Россией" вместе с регионами, основной упор сделан на сельские школы. Все они будут отремонтированы в ближайшие три года.

Предприятие "Алтайский химпром" в Яровом может покинуть регион. Сейчас завод рассматривает для себя возможность переезда в Подмосковье – собственники уже подобрали площадку и ведут переговоры о способе её покупки, так как пока они не видят смысла оставлять завод на Алтае.

Житель Барнаула, который страдает шизофренией, вышел из психоневрологического диспансера и через несколько дней совершил двойное убийство. Инцидент произошёл в Октябрьском районе города в одной из квартир на ул. Советской, 20.

Алтайский край сталкивается с завышением цен на медицинский кислород в период увеличенного спроса на него. Проблему хотят решить с помощью местных предприятий, где в начале следующего года будут производить кислород самостоятельно.