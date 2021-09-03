Такой день. Ещё одна медаль в Токио и жилой комплекс на месте ДК Моторостроителей

Алтайский инваспортсмен Роман Жданов завоевал пятую медаль в Японии. 3 сентября бийский пловец с мировым рекордом выиграл золото на дистанции 50 метров в плавании на спине.

На популярном сервисе объявлений появилась информация о продаже здания ДК Моторостроителей. Предприниматель, который выкупил его ранее, планирует перепродать территорию ДК под застройку.

Городской суд Рубцовска отказал в условно-досрочном освобождении бывшему заместителю губернатора Алтайского края Юрию Денисову. Он отбывает восьмилетний срок за коррупцию.

В Алтайском крае среди привитых жителей есть случаи тяжёлого течения коронавируса и единичные случаи смерти. При этом наблюдается после вакцинации такое у пациентов, которые успели поставить только одну дозу вакцины.

В Барнауле 56-летняя сотрудница больницы стала жертвой мошенника, который по переписке прикидывался военным врачом из Техаса. Мужчина пообещал приехать и одолжил у горожанки 14 тысяч долларов, а потом перестал отвечать.

В Барнауле открыли мобильный пункт вакцинации против гриппа. Он ежедневно работает в торгово-офисном центре "Геомаркет" с 10:00 до 19:00.