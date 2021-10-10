Такой день. Новый рекорд по приросту больных и брошенный подросток-инвалид

В Алтайском крае за сутки выявили 300 случаев COVID-19. Это максимум с начала пандемии.

В Барнауле женщина сдала в ломбард инвалидную коляску сына с ДЦП и бросила его одного в неотапливаемом доме среди гор мусора. Мальчик выполз раздетым из дома, чтобы позвать на помощь. Следователи завели дело о халатности, расследование на контроль взяла прокуратура.

В Барнауле на Красноармейском проспекте нашли лежащего на тротуаре мужчину. Очевидец полагает, что горожанин скончался, так как медики накрыли ему лицо шапкой и не совершали никаких реанимационных действий.

63-летняя жительница Бийска стала очередной жертвой мошенников. Она перевела им 2,5 млн рублей, которые выручила с продажи квартиры, а также отдала ещё около 500 тысяч, взятых в кредит.

Два автомобиля столкнулись в Барнауле на пересечении улиц Гоголя и Максима Горького. В результате ДТП одна из машин перевернулась, едва не задев столб у пешеходного перехода.