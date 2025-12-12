Бензин в Алтайском крае за ноябрь стал незначительно дешевле, а дизель подорожал

За прошедший месяц дизельное топливо выросло в цене более чем на 3%

12 декабря 2025, 19:30, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае бензин за ноябрь подешевел на 0,2%, сообщает Алтайкрайстат. При этом рост цен на дизельное топливо оказался незначительным – 3,2%.

По данным ведомства, в ноябре средняя стоимость литра бензина АИ-92 по региону составила 59,92 рубля, АИ-95 – 63,59 рубля, дизельного топлива – 75,94 рубля.

Самые высокие цены зафиксированы в Бийске: литр АИ-92 стоил 65,16 рубля, АИ-95 – 69,03 рубля, дизель – 79,58 рубля. Самое доступное топливо – в Барнауле, где цены ниже примерно на семь рублей за литр, что делает город самым дешевым в регионе для автомобилистов.

В сравнении с октябрем бензин в Алтайском крае подешевел почти на 0,3%, а по отношению к ноябрю прошлого года рост составил около 14%, отмечает статистическое управление.

Ранее сообщалось, что в Барнауле сеть автозаправочных станций "ТрансСиб" ограничила свободную продажу бензина марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98. Соответствующее объявление заметили на АЗС по улице Малахова. Причиной стало отсутствие новых поставок бензина.

Напомним, ранее перебои с поставками бензина марок АИ-92 и АИ-95 наблюдались в Бийске. Тогда местные власти объяснили ситуацию тем, что запасы уменьшились из-за высокого спроса. Через некоторое время на бийских АЗС появилось топливо. Также в соцсетях распространилась информация о том, что отпуск топлива начали ограничивать в Рубцовске.

Отметим, что 9 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел совещание по ситуации с бензином. Глава региона подчеркнул, что социальные и экстренные службы обеспечены топливом в необходимом объеме и работают в обычном режиме. Также он отметил, что краевое правительство ведет рабочие переговоры с крупными поставщиками топлива, чтобы урегулировать ситуацию в максимально короткие сроки.