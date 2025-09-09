Более двух тысяч заявок подано на премию "НЗК" всего за пять дней
Принимаем заявки до 2 октября. Поторопитесь выдвинуть любимую компанию!
09 сентября 2025, 11:35, ИА Амител
223 компании Алтайского края уже номинированы на участие в премии "Народный знак качества", которая сейчас проходит в регионе.
А всего на премию за первые пять дней после объявления старта поступило 2022 заявки. Напомним, старт был объявлен 3 сентября.
Заявки принимаются до 2 октября 2025 года, поэтому количество номинантов еще будет расти.
В рамках первого этапа премии заявлены компании во всех открытых номинациях, отмечают организаторы.
Больше всего заявок поступает в номинациях "Медцентр года" (24%) и "Бьюти-центр года" (12%).
Напомним, ежегодно информационный портал amic.ru и Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул запускают премию "Народный знак качества", чтобы каждый мог выразить свою симпатию любимой компании.
Проект охватывает разные сферы жизни и бизнеса, предоставляя потребителям право голоса и возможность назвать своих фаворитов.
В 2025 году победителями станут 22 компании в 18 номинациях.
Как выдвинуть свою любимую компанию на премию?
Это может сделать любой житель края. Для этого нужно зайти на сайт народныйзнаккачества.рф.
Главное правило – одна компания в одной номинации. Таким образом, каждый участник может поддержать до 18 брендов, которые, по его мнению, достойны признания.
Номинировать можно до 2 октября 2025 года. Списки претендентов будут ежедневно обновлять после 10:00. С 8 октября по 6 ноября на сайте пройдет голосование по номинациям. Затем с 7 по 17 ноября – подведение итогов голосования. И 18 ноября 2025 года состоится главное событие – награждение победителей.
Какие номинации в 2025 году?
В 2025 году 18 открытых номинаций:
- "Официальный автодилер";
- "Автосалон";
- "Автосервис";
- "Малоэтажное строительство";
- "Застройщик";
- "Медцентр";
- "Бьюти-центр";
- "Семейный бизнес";
- "Центр дополнительного образования";
- "Производитель продуктов питания";
- "Производитель промышленных товаров";
- "Ресторан и кафе";
- "Фастфуд и доставка";
- "Спортивный клуб";
- "Стройка и ремонт";
- "Продовольственная торговая сеть";
- "Непродовольственная торговая сеть";
- "Креативный бизнес".
И четыре спецноминации (за номинирование и определение победителей отвечают эксперты):
- "Персона Бизнес FM Барнаул";
- "Ньюсмейкер года";
- "Народная любовь года";
- "Лучший в своем деле".
