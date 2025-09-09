Более двух тысяч заявок подано на премию "НЗК" всего за пять дней

Принимаем заявки до 2 октября. Поторопитесь выдвинуть любимую компанию!

09 сентября 2025, 11:35, ИА Амител

223 компании Алтайского края уже номинированы на участие в премии "Народный знак качества", которая сейчас проходит в регионе.

А всего на премию за первые пять дней после объявления старта поступило 2022 заявки. Напомним, старт был объявлен 3 сентября.

Заявки принимаются до 2 октября 2025 года, поэтому количество номинантов еще будет расти.

В рамках первого этапа премии заявлены компании во всех открытых номинациях, отмечают организаторы.

Больше всего заявок поступает в номинациях "Медцентр года" (24%) и "Бьюти-центр года" (12%).

Напомним, ежегодно информационный портал amic.ru и Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул запускают премию "Народный знак качества", чтобы каждый мог выразить свою симпатию любимой компании.

Проект охватывает разные сферы жизни и бизнеса, предоставляя потребителям право голоса и возможность назвать своих фаворитов.

В 2025 году победителями станут 22 компании в 18 номинациях.

Как выдвинуть свою любимую компанию на премию?

Это может сделать любой житель края. Для этого нужно зайти на сайт народныйзнаккачества.рф.

Главное правило – одна компания в одной номинации. Таким образом, каждый участник может поддержать до 18 брендов, которые, по его мнению, достойны признания.

Номинировать можно до 2 октября 2025 года. Списки претендентов будут ежедневно обновлять после 10:00. С 8 октября по 6 ноября на сайте пройдет голосование по номинациям. Затем с 7 по 17 ноября – подведение итогов голосования. И 18 ноября 2025 года состоится главное событие – награждение победителей.

Какие номинации в 2025 году?

В 2025 году 18 открытых номинаций:

"Официальный автодилер";

"Автосалон";

"Автосервис";

"Малоэтажное строительство";

"Застройщик";

"Медцентр";

"Бьюти-центр";

"Семейный бизнес";

"Центр дополнительного образования";

"Производитель продуктов питания";

"Производитель промышленных товаров";

"Ресторан и кафе";

"Фастфуд и доставка";

"Спортивный клуб";

"Стройка и ремонт";

"Продовольственная торговая сеть";

"Непродовольственная торговая сеть";

"Креативный бизнес".

И четыре спецноминации (за номинирование и определение победителей отвечают эксперты):