Журналистка, похоронившая мужа после девяти месяцев комы, сама борется со страшным недугом

17 ноября 2025, 17:25, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян борется с раком груди. О своем недуге она узнала в сентябре 2025 года, когда пришла лечить, как ей казалось, межреберную невралгию. В итоге врачи диагностировали ей злокачественную опухоль. Хирурги удалили Симоньян молочную железу, сейчас она проходит лечение. В своем Telegram-канале она ответила на самые острые вопросы: о причинах заболевания, перенесенной операции и курсах химиотерапии.

Все, что известно о борьбе журналистки с раком и о том, как она лечится, – в материале amic.ru.

1 В каком состоянии находится Маргарита Симоньян и как проходит ее лечение? Журналистка опровергла слухи о тяжелой стадии своего недуга, который ранее распространили СМИ. Она рассказала, что по предписанию врачей занимается спортом, а также пишет новую книгу и читает ее черновые главы друзьям. «Предстоит еще сколько-то химий, пока неясно, сколько именно. Потом лучевая», – добавила она. Также Симоньян писала, что проходит сеансы химиотерапии. Со слов журналистки, ей предстоит еще много медицинских процедур: Кроме того, Симоньян возобновила съемки своего документального проекта "ЧТД", который выходит вместо "Международной пилорамы" Тиграна Кеосаяна.

2 Правда ли, что рак у Симоньян возник "молниеносно"? «Отсюда и ураганное течение онкологии. Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чек-ап, и там не было ничего. В декабре все случилось с Тиграном – и я буквально молниеносно вырастила себе рак», – написала Маргарита Симоньян. Однозначно сделать такой вывод нельзя. Но сама главред RT говорит, что болезнь развивалась скоротечно и связано это было с сильным стрессом, в котором она находилась из-за проблем со здоровьем у Тиграна Кеосаяна. Напомним, в конце 2024 года ее супруг впал в кому. В сентябре 2025-го он умер так и не придя в сознание. Независимые медики утверждают, что стресс мог быть одной из причин быстрого развития недуга, но не единственной. На его течение могли повлиять многие факторы, среди которых наследственность и болезни.

3 Может ли Маргарита Симоньян полностью вылечиться от рака? О прогнозах на выздоровление Симоньян ничего неизвестно. Ее лечащие врачи не дают комментариев. Сама журналистка многократно подчеркивала, что ее будущее "в руках Господа". При этом в комментариях СМИ эксперты отмечали, что шансы на ее выздоровление есть. Поскольку опухоль у Симоньян диагностировали на начальной стадии, она может полностью вылечиться или выйти в длительную ремиссию, сказал врач-онколог Басир Бамматов в беседе с изданием "Вечерняя Москва" «При первой-второй стадии злокачественного процесса вероятность полного излечения или длительной ремиссии может достигать 80–95%, при условии соблюдения всех назначений и динамического наблюдения. Поэтому у Маргариты Симоньян есть реальные шансы на выздоровление», – отметил врач.

4 Как и от чего умер муж Маргариты Симоньян, Тигран Кеосаян? Российский режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому в конце 2024 года. Маргарита Симоньян не называла диагноз, с которым госпитализировали ее мужа. Она лишь сообщила, что у супруга "давно-давно очень больное сердце". В ночь на 26 сентября Кеосаян умер, не приходя в сознание. Все, что известно о болезни и смерти Тиграна Кеосаяна, читайте в материале amic.ru.

Справка: Маргарита Симоньян – российская журналистка и медиаменеджер, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT. Родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. Карьеру на телевидении начала в 19 лет. Имеет двоих дочерей и сына. В сентябре 2025 года пережила потерю мужа, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна.