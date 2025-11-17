Что известно о состоянии Маргариты Симоньян и как проходит ее лечение от рака?
Журналистка, похоронившая мужа после девяти месяцев комы, сама борется со страшным недугом
17 ноября 2025, 17:25, ИА Амител
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян борется с раком груди. О своем недуге она узнала в сентябре 2025 года, когда пришла лечить, как ей казалось, межреберную невралгию. В итоге врачи диагностировали ей злокачественную опухоль. Хирурги удалили Симоньян молочную железу, сейчас она проходит лечение. В своем Telegram-канале она ответила на самые острые вопросы: о причинах заболевания, перенесенной операции и курсах химиотерапии.
Все, что известно о борьбе журналистки с раком и о том, как она лечится, – в материале amic.ru.
В каком состоянии находится Маргарита Симоньян и как проходит ее лечение?
«Предстоит еще сколько-то химий, пока неясно, сколько именно. Потом лучевая», – добавила она.
Кроме того, Симоньян возобновила съемки своего документального проекта "ЧТД", который выходит вместо "Международной пилорамы" Тиграна Кеосаяна.
Правда ли, что рак у Симоньян возник "молниеносно"?
«Отсюда и ураганное течение онкологии. Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чек-ап, и там не было ничего. В декабре все случилось с Тиграном – и я буквально молниеносно вырастила себе рак», – написала Маргарита Симоньян.
Независимые медики утверждают, что стресс мог быть одной из причин быстрого развития недуга, но не единственной. На его течение могли повлиять многие факторы, среди которых наследственность и болезни.
Может ли Маргарита Симоньян полностью вылечиться от рака?
«При первой-второй стадии злокачественного процесса вероятность полного излечения или длительной ремиссии может достигать 80–95%, при условии соблюдения всех назначений и динамического наблюдения. Поэтому у Маргариты Симоньян есть реальные шансы на выздоровление», – отметил врач.
Как и от чего умер муж Маргариты Симоньян, Тигран Кеосаян?
Российский режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому в конце 2024 года. Маргарита Симоньян не называла диагноз, с которым госпитализировали ее мужа. Она лишь сообщила, что у супруга "давно-давно очень больное сердце". В ночь на 26 сентября Кеосаян умер, не приходя в сознание.
Все, что известно о болезни и смерти Тиграна Кеосаяна, читайте в материале amic.ru.
Справка: Маргарита Симоньян – российская журналистка и медиаменеджер, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT. Родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. Карьеру на телевидении начала в 19 лет. Имеет двоих дочерей и сына. В сентябре 2025 года пережила потерю мужа, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна.
18:57:53 17-11-2025
Искусственное внедрение в организм чужих раковых клеток активизировало бы дремлющий иммунитет, и за компанию с ними были бы махом нейтрализованы собственные!
11:09:20 18-11-2025
Гость (18:57:53 17-11-2025) Искусственное внедрение в организм чужих раковых клеток акти...
...вместе с носителем.
Не то, чтобы я указывал, пробовать ли такой инновационный метод или нет, тем более столь ценной для общества личности. Как вариант всегда еще есть бады, гомеопатия и интерфероны, которые так любит наша медицина
09:30:58 18-11-2025
одна тема с больным ушла теперь будет новая личность 3 раза в неделю?