Что могло стать причиной смерти Тины Тёрнер?
Тина Тёрнер за свою многолетнюю музыкальную карьеру успела выпустить множество хитов, в том числе What’s Love Got to Do with It
25 мая 2023, 10:35, ИА Амител
Певица, звезда рок-н-ролла Тина Тёрнер (настоящее имя – Анна Мэй Буллок) скончалась в возрасте 83 лет. Об этом накануне сообщил Sky News, ссылаясь на пресс-секретаря знаменитости.
Что стало причиной смерти Тины Тёрнер – в материале amic.ru.
От чего умерла Тина Тёрнер?
Как сообщила пресс-секретарь Тины Тёрнер, певица ушла из жизни после продолжительной болезни.
"Тина Тёрнер <...> мирно скончалась после продолжительной болезни в своём доме в Кюнсханте недалеко от Цюриха, Швейцария", – сказано в сообщении.
Напомним, в 2016 году у Тины Тёрнер диагностировали рак кишечника. А в 2017-м ей сделали пересадку почки мужа Эрвина Баха.
Биография и карьера Тины Тёрнер
Тина Тёрнер родилась 26 ноября 1939 года в городе Натбуш в семье рабочих.
Будущую певицу воспитывала бабушка, а после её смерти Тира переехала в Сент-Луис (штат Миссури).
В школьные годы Тёрнер пела в хоре баптистской церкви. Когда ей было 16 лет, она начала выступать в стиле ритм-энд-блюз в ночных клубах.
В 1956-м гитарист Айк Тёрнер пригласил девушку в группу Kings of Rhythm, как бэк-вокалистку. Он дал ей сценический псевдоним Маленькая Энн.
В 1960 году был создан дуэт "Айк и Тина Тёрнеры". Его первыми хитами стали A Fool in Love и It’s Gonna Work Out Fine. В 1966-м дуэт выпустил студийный альбом River Deep – Mountain High.
Распался коллектив в 1976 году. Но первый сольный альбом Тины Тёрнер Tina Turns the Country On! Вышел раньше, в 1974-м.
В 1975-м она выпустила второй альбом – Acid Queen. За ними в 1978 и 1979 годах последовали диски Rough и Love Explosion, но они оказались коммерчески неудачными. При этом певица гастролировала по Европе, где её популярность была значительно выше, чем в Америке.
Большим успехом Тины Тёрнер стал её пятый альбом Private Dancer. Были проданы примерно 20 млн его копий. В него вошли композиции Let’s Stay Together, What’s Love Got to Do with It и Better Be Good to Me. Хиты из альбома принесли звезде три "Грэмми".
В последующие годы у Тёрнер также была насыщенная карьера. К примеру, в 1995-м она записала песню Golden Eye к одноимённому фильму Мартина Кэмпбелла о Джеймсе Бонде.
Тина Тёрнер объявила о завершении сценической карьеры в 2000 году и дала прощальное турне по странам Северной Америки и Европы, представив заключительный сольный альбом Twenty Four Seven.
Однако в 2008-2009 годах состоялось ещё одно успешное турне Тины Тёрнер по Северной Америке и Европе, посвящённое 50-летию её музыкальной карьеры.
10:38:05 25-05-2023
Человеку 83 года. Отчего же он умер ??? Вот интрига.
10:40:14 25-05-2023
83 года хорошо прожила. жаль
11:56:15 25-05-2023
7 лет с онкологией. И после этого вы будете продолжать утверждать что западная медицина регрессивна?
18:57:07 25-05-2023
о боже ... Тина :( я хотела бы, чтобы она жила вечно. легенда, королева! бесконечно жаль, она уникальна! не хочу писать "была".