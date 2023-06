Тина Тёрнер родилась 26 ноября 1939 года в городе Натбуш в семье рабочих.

Будущую певицу воспитывала бабушка, а после её смерти Тира переехала в Сент-Луис (штат Миссури).

В школьные годы Тёрнер пела в хоре баптистской церкви. Когда ей было 16 лет, она начала выступать в стиле ритм-энд-блюз в ночных клубах.

В 1956-м гитарист Айк Тёрнер пригласил девушку в группу Kings of Rhythm, как бэк-вокалистку. Он дал ей сценический псевдоним Маленькая Энн.

В 1960 году был создан дуэт "Айк и Тина Тёрнеры". Его первыми хитами стали A Fool in Love и It’s Gonna Work Out Fine. В 1966-м дуэт выпустил студийный альбом River Deep – Mountain High.

Распался коллектив в 1976 году. Но первый сольный альбом Тины Тёрнер Tina Turns the Country On! Вышел раньше, в 1974-м.

В 1975-м она выпустила второй альбом – Acid Queen. За ними в 1978 и 1979 годах последовали диски Rough и Love Explosion, но они оказались коммерчески неудачными. При этом певица гастролировала по Европе, где её популярность была значительно выше, чем в Америке.

Большим успехом Тины Тёрнер стал её пятый альбом Private Dancer. Были проданы примерно 20 млн его копий. В него вошли композиции Let’s Stay Together, What’s Love Got to Do with It и Better Be Good to Me. Хиты из альбома принесли звезде три "Грэмми".

В последующие годы у Тёрнер также была насыщенная карьера. К примеру, в 1995-м она записала песню Golden Eye к одноимённому фильму Мартина Кэмпбелла о Джеймсе Бонде.

Тина Тёрнер объявила о завершении сценической карьеры в 2000 году и дала прощальное турне по странам Северной Америки и Европы, представив заключительный сольный альбом Twenty Four Seven.

Однако в 2008-2009 годах состоялось ещё одно успешное турне Тины Тёрнер по Северной Америке и Европе, посвящённое 50-летию её музыкальной карьеры.