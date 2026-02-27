Депутата АКЗС Волобуева, ушедшего в армию на фоне скандала с фото, доставили в СК РФ

Сейчас он дистанционно исполняет обязанности депутата АКЗС

27 февраля 2026, 11:54, ИА Амител

Александр Волобуев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутата АКЗС Александра Волобуева, ранее оказавшегося в центре скандала из-за непристойных фотографий, доставили в СК РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале, связанном с алтайским отделением КПРФ.

«Еще один депутат фракции КПРФ в АКЗС сейчас отправлен в СК РФ. Это Александр Волобуев, проходящий в данный момент службу в армии в Московской области. Сложно предположить характер его задержания», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Волобуев дистанционно исполняет обязанности депутата АКЗС.

«В ходе общения с начальником военной части была достигнута договоренность об отсутствии препятствий в работе депутата дистанционно. Депутатская деятельность Александра Максимовича и его помощника зафиксирована в десятках обращений и реальной помощи жителям Алтайского края», — отмечается в канале.

Как уточняет "Банкфакс", интерес СК к Волобуеву может быть связан с его отцом, который якобы трудоустроен помощником у одного из членов фракции КПРФ в АКЗС. Также вопросы якобы могли возникнуть в связи с возможной причастностью депутата к ЛГБТ-сообществу (движение признано экстремистским на территории РФ и запрещено).

Напомним, в сентябре 2025 года ряд Telegram-каналов опубликовали фотографии, где похожий на Волобуева человек обнимает и целует некоего парня. Евгения Боровикова раскритиковала депутата за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Кроме того, она отдала резонансные снимки на экспертизу. Эксперты заявили: монтажа нет ни на одном из пяти кадров, а два из них пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения.