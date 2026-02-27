Депутата АКЗС Волобуева, ушедшего в армию на фоне скандала с фото, доставили в СК РФ
Сейчас он дистанционно исполняет обязанности депутата АКЗС
27 февраля 2026, 11:54, ИА Амител
Депутата АКЗС Александра Волобуева, ранее оказавшегося в центре скандала из-за непристойных фотографий, доставили в СК РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале, связанном с алтайским отделением КПРФ.
«Еще один депутат фракции КПРФ в АКЗС сейчас отправлен в СК РФ. Это Александр Волобуев, проходящий в данный момент службу в армии в Московской области. Сложно предположить характер его задержания», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что Волобуев дистанционно исполняет обязанности депутата АКЗС.
«В ходе общения с начальником военной части была достигнута договоренность об отсутствии препятствий в работе депутата дистанционно. Депутатская деятельность Александра Максимовича и его помощника зафиксирована в десятках обращений и реальной помощи жителям Алтайского края», — отмечается в канале.
Как уточняет "Банкфакс", интерес СК к Волобуеву может быть связан с его отцом, который якобы трудоустроен помощником у одного из членов фракции КПРФ в АКЗС. Также вопросы якобы могли возникнуть в связи с возможной причастностью депутата к ЛГБТ-сообществу (движение признано экстремистским на территории РФ и запрещено).
Напомним, в сентябре 2025 года ряд Telegram-каналов опубликовали фотографии, где похожий на Волобуева человек обнимает и целует некоего парня. Евгения Боровикова раскритиковала депутата за пропаганду нетрадиционных ценностей.
Кроме того, она отдала резонансные снимки на экспертизу. Эксперты заявили: монтажа нет ни на одном из пяти кадров, а два из них пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения.
12:06:23 27-02-2026
Даже в армии человек о нуждах людей печётся. Хотя где-то слышал, что таким в армию нельзя
13:15:27 27-02-2026
В армию нельзя детишкам депутатов и министров, всех остальных туда гребут с радостью
В армию нельзя детишкам депутатов и министров, всех остальных туда гребут с радостью
13:00:36 27-02-2026
Как то получается что не депутат КПРФ так у них там воровство и кумовство, а как из ЕР так кристально чист.
13:57:01 27-02-2026
Эти потому что к богу ближе
14:33:50 27-02-2026
а вообще есть депутаты которые на СВО пошли и достойно там служили - воевали
а почему он сидит в тылу рядом с Москвой аааа?
15:21:17 27-02-2026
Это где ж он так воюет-то? Где-нибудь при штабе подальше от линии фронта пристроился, что возможность есть бумажки через интернет строчить? Тьфу!
16:09:00 27-02-2026
Чо городите? Он на срочную ушел
16:13:35 27-02-2026
"опубликовали фотографии, где похожий на Волобуева человек обнимает и целует некоего парня"======== Так Волобуев или похожий? Подлые приемчики.
16:44:59 27-02-2026
Так он сам депутат!
10:16:01 01-03-2026
Вот привязались к парню!
19:57:02 10-03-2026
КПРФ перед выборами начали целенаправленно гнобить.