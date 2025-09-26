Ввоз иномарок в Россию возрос втрое перед повышением утильсбора. Автомобиль вновь становится "роскошью"

26 сентября 2025, 06:15, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Утилизационный сбор на легковые авто с 1 ноября резко возрастет. Автодилеры уже опасаются, что эта мера государства приведет к коллапсу на авторынке. Россиянам станет сложнее покупать популярные модели японского, корейского и европейского автопрома – их цена может возрасти вдвое (а то и втрое), считают эксперты. При этом автолюбителям по-прежнему неясно, для чего постоянно повышается утильсбор, и – главное – куда идут эти миллионы и миллиарды? В этих вопросах разбирался amic.ru.

Обелить рынок коммерческих авто

С 1 ноября 2025 года при расчете утильсбора будет учитываться мощность двигателя автомобиля. Делается это якобы для "обеления" рынка ввозимых в страну авто.

«Сейчас значительная часть автомобилей завозится с оплатой льготного утильсбора, а далее перепродается либо фактически используется в коммерческих целях. По сути, это скрытая коммерческая деятельность, которая искажает конкурентные условия», – указывает директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов.

Нововведение не коснется частных владельцев авто (физических лиц), мощность которых не превышает 160 лошадиных сил. Они продолжат платить льготный утильсбор: 3,4 тыс. рублей за новый автомобиль и 5,2 тыс. – за авто старше трех лет. Таких автомобилей в стране на сегодняшний день – 88% от общего объема автопарка, впервые зарегистрированного в России за последние пять лет.

Но меняется для юридических лиц. В наиболее популярном сегменте машин с объемом двигателя до 2 литров ставки нового утильсбора будут такими:

667,4 тыс. рублей – для авто с двигателем от 70 до 160 л. с.;

750 тыс. рублей – при мощности двигателя от 160 до 190 л. с.;

794 тыс. рублей – при мощности двигателя от 190 до 220 л. с.;

952 тыс. рублей – при мощности от 250 до 280 л. с.

Существенно вырастут ставки на новые авто с двигателями от 2 до 3 литров. Например, до 70 л. с. – 1,88 млн рублей, от 250 до 280 л. с. – 2,1 млн.

Эта же сетка расчетов будет применяться и для физических лиц, если мощность двигателя ввозимого в страну авто превысит 160 л.с.

При этом утильсбор для электромобилей уже повышен с 1 января текущего года на 667 тысяч рублей.

Получается, что популярные зарубежные марки автомобилей для россиян из "средства передвижения" перекочевывают в разряд "роскоши".

Успеть в последний автовоз

Анонсированное Минпромторгом повышение утильсбора подхлестнуло автодилеров и всех, кто заказывает машины из-за границы, ускориться. Остались считанные дни, чтобы оформить и выкупить авто по старой цене. При этом специалисты предупреждают: клиенты будут сами нести риски, если после растаможки сумма утильсбора окажется выше.

Ведь все автомобили мощнее 160 л. с. подпадают под коммерческий тариф, где суммы будут измеряться сотнями тысяч и даже миллионами рублей. В группе риска – популярные модели: Hyundai Palisade, Santa Fe, Kia Carnival, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, Toyota RAV4, Highlander, BMW X3, X5, 5-я серия, а также гибриды и электромобили свыше 160 л. с. (например, Li L7, Zeekr 001).

Так для чего нужен такой утильсбор, кому конкретно он помогает, если возможность купить приглянувшуюся модель становится непосильной для автолюбителя?

Ничего общего с утилизацией

«Утильсбор есть, а утилизации нет», – пишут возмущенные автовладельцы в соцсетях и под материалами СМИ о проблемах авторынка.

Еще в августе 2024 года Минпромторг предложил для общественного обсуждения проект пошагового повышения утилизационного сбора – год за годом. И тогда глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил:

«Этот сбор не имеет с утилизацией старых автомобилей ничего общего. Механизм его работы прост: платят его в бюджет с любой выпущенной в обращение машины, но если производство локализовано в России, то автозавод получает возврат, а импортер – нет. Выше локализация – больше возврат. Таким образом, чистый импорт становится дороже местного производства. Ранее этот механизм позволил привлечь в Россию зарубежных производителей автомобилей, которые привели с собой и поставщиков компонентов на конвейер».

Исполнительный директор Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Игорь Чикин считает, что утильсбор не может быть таким высоким, потому что стоимость утилизации не может равняться стоимости производства автомобиля.

«Мы хотим понимать, насколько этот сбор будет компенсироваться и кому. Какие производства попадут в список тех, кому потом вернут уплаченные в бюджет деньги? Какие будущие производства попадут в него? Утильсбор нацелен на то, чтобы развить отечественное производство. И мы не против, чтобы получать такие машины. Но нужна информация, чтобы мы могли прогнозировать стоимость автомобилей, возможное количество их продаж».

Представитель АвтоВАЗа в ответ заявил, что утилизационный сбор позволит защитить рынок от экспансии китайских концернов, продажи которых сегодня достигают до 90% рынка автомобилей в России. Отечественный автопром тоже вынужден платить утильсбор на автомобили, которые собираются на заводах в России, просто эти деньги позже государство производителю возвращает.

Однако, как отмечают автоэксперты, схема возврата утильсбора не эффективна. Получается, что сначала производитель сбор платит, потом ждет в течение года, когда ему вернут деньги.

«Соответственно, деньги выпадают из бюджета предприятия, и надо их как-то компенсировать. Цены повысятся на автомобили, которые ввозятся по прямому импорту. Часть моделей уйдет с нашего рынка. Ну а впоследствии подорожают, конечно, и модели, произведенные в России, потому что законы экономики никто не отменял. При отсутствии конкуренции появляется непреодолимое желание поднять цены», – указывает партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

При таком раскладе утильсбор проще сразу закладывать в стоимость авто.

Цена удваивается?

Посчитаем, насколько подорожает минивэн Kia Carnival (вполне бюджетный) с дизельным двигателем объемом 2,2 литра с мощностью 202 л. с. С 1 января утильсбор составит 3,5 млн рублей вместо нынешних 5,2 тыс. рублей. А к 2030-му утильсбор на него достигнет 5,127 млн рублей. Сейчас такую машину еще можно пригнать из Кореи с доставкой в Москву примерно за 3,1 млн рублей, а после 1 января 2026 года будет 6,6 млн. Покупать авто станут меньше, говорят эксперты.

«В случае увеличения утилизационного сбора и инфляции, к 2030 году количество граждан, которые смогут приобрести новый автомобиль, уменьшится еще до 5–7%. Часть дилерских центров просто будут вынуждены уйти с рынка, потому что им нечем будет торговать», – комментирует исполнительный директор Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Игорь Чикин.

Статистика уже негативная. В 2023 году из-за рубежа было ввезено 706 тысяч автомобилей, в 2024-м – 924 тыс., а за первое полугодие 2025 года лишь 149,3 тыс. О развитии отечественного производства говорить сейчас тоже нечего: три крупнейших автопроизводителя России – АвтоВАЗ, ГАЗ и КамАЗ – объявили о переходе на сокращенный режим работы.

Немного позитива

И все-таки отечественный автопром выигрывает от повышения утильсбора. Автопроизводители поясняют: для возврата утильсбора производителю требуется набрать так называемые "баллы". В начале 2025 года было 3701, в конце августа Минпромторг понизил эту планку до 1500 баллов.

И, получается, никто, кроме АвтоВАЗа, УАЗа ("Москвич" тоже, видимо, прорвется в этот список) не может достичь нужной степени локализации. В эти рамки для возврата утильсбора уже "въехал" Haval Jolion, у которого 1625 баллов, "Москвич-3" (2376 баллов) и авто от бренда Solaris (бывшие Hyundai Solaris и Kia Rio), которые, по официальной версии, собираются из старых деталей, скопившихся на складах.

Некоторые автоэксперты надеются, что власти все-таки прислушаются и повышать утильсбор пока не станут. Ведь если автомобили настолько подорожают, то обновлять их будут меньше, и аварийность на дорогах может начать расти.