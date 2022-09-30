Новые регионы, займы и ОСАГО. Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2022 года?

Пожалуй, главные последние изменения в российских законах связаны с частичной мобилизацией, которую в сентябре объявил Владимир Путин. На фоне этого в стране уже приняли несколько важных законов, которые предоставляют льготы мобилизованным или дают гражданам отсрочку от призыва. Ожидается, что вскоре будут и другие нововведения.

Тем не менее есть и запланированные законы, которые должны вступить в силу в октябре 2022 года. Так, в России изменятся правила ОСАГО, повысится довольствие силовиков и появятся (пока в рамках эксперимента) электронные права.

О главных изменениях, которые ждут россиян в октябре 2022 года (и о тех, что уже случились), — в карточках amic.ru.

Частичная мобилизация

Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. В своём обращении к нации президент пояснил, что фактически стране противостоит весь блок НАТО, а потому для участия в спецоперации нужны дополнительные силы.

Как пояснил министр обороны Сергей Шойгу, призывники будут нести службу на территориях, занятых российскими войсками.

В рамках частичной мобилизации призыву подлежат граждане, которые проходили действительную военную службу и имеют необходимую в рамках СВО военно-учётную специальность. Есть и возрастные ограничения. Рядовой и сержантский состав призывается до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет.

По словам Шойгу, всего планируется мобилизовать 300 тысяч человек со всей страны. Военкоматы в российских городах и сёлах продолжают работу с призывниками. Например, в Алтайском крае, по словам губернатора Виктора Томенко, на 28 сентября призвали уже около половины от мобилизационного задания.

Amic.ru оперативно публикует всю необходимую информацию, касающуюся частичной мобилизации.

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Возможные новые регионы

Четыре новых региона могут появиться в составе Российской Федерации в октябре 2022 года. Речь о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главы этих территорий в сентябре объявили о референдумах, чтобы узнать мнение местных жителей по этому вопросу. Голосование везде прошло в одни и те же дни — с 23 по 27 сентября.

Везде люди проголосовали за присоединение к России. В ДНР «за» проголосовали 99,23% населения, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Руководители республик и областей уже направили Владимиру Путину просьбы принять их в состав России на основании итогов референдума.

Ожидается, что вопрос может быть решён в ближайшие дни. По словам Дмитрия Пескова, договор о вхождении земель в состав РФ подпишут уже сегодня, 30 сентября.

Кстати, территории сохранят свои названия даже когда станут частью России. Об этом главы республик и областей заявили ещё до референдума.

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Довольствие и пенсии военных

Довольствие военных и силовиков увеличится на 4% с 1 октября 2022 года. Речь идёт о подчинённых Минобороны, МВД, Росгвардии, СК, прокуратуры, ФСБ, ФСИН, противопожарной службы и других силовых ведомств.

Повышение плановое. Уже известно, что через год индексация будет намного больше — сразу на 10,5%.

Кстати, размер довольствия влияет также и на расчёт пенсий для военных и силовиков. Поэтому ежемесячные выплаты для тех, кто уже ушёл со службы по возрасту или состоянию здоровья, тоже увеличатся.

Изменения в правилах ОСАГО

Несколько важных изменений в правилах ОСАГО также вступит в силу с 1 октября.

Главное — без ведома страховой теперь нельзя покупать и продавать автомобиль. Владелец полиса должен уведомить компанию о том, что у авто сменился собственник.

А вот сообщать, если у машины сменился госномер, больше не нужно. Эту информацию страховая компания должна получить сама от соответствующих ведомств.

Кроме того, из правил исключили обязанность участника ДТП обязательно указывать в извещении сведения об очевидцах. Раньше нужно было написать в документе их ФИО и адреса прописки.

Наконец, страховые компании обязали сообщать потерпевшему в ДТП результаты независимой технической экспертизы его авто. На это страховщикам даётся пять рабочих дней. Раньше водитель должен быть написать заявление, чтобы его ознакомили с итогами оценки.

Электронные водительские права

А ещё в октябре у водителей появится возможность предъявлять сотрудникам ГИБДД электронные права. Цифровая версия водительского удостоверения доступна автолюбителям уже сейчас. Найти её можно в приложении «Госуслуги Авто». Но предъявлять её правоохранителям пока нельзя.

С октября новые правила начнут работать в тестовом режиме. Показать сотруднику ГИБДД экран смартфона вместо прав вы сможете, но «корочку» лучше всё равно носить с собой.

В ближайшее время соответствующие поправки внесут и в правила дорожного движения (ПДД). Тогда электронными правами можно будет пользоваться точно так же, как и бумажными.

Минимальные гарантированные ставки

Центробанк разработал новые требования для российских кредитных организаций. Изменения касаются договоров по вкладам. Теперь в правилах прописано, что банк обязан указывать минимальную гарантированную ставку на первой странице документа. Причём шрифт должен быть крупным, понятным и удобочитаемым.

Раньше россияне, желающие положить деньги в банк под проценты, могли стать жертвой рекламы. Кредитные организации размещают на видном месте максимальные, а не минимальные ставки. Из-за этого человек может запутаться, сколько денег он получит в итоге.

Теперь ситуация должна исправиться. Кстати, на сайтах и во всех отделениях банков минимальную ставку теперь тоже нужно указывать на самом видном месте.

Отмена моратория на банкротство

С 2 октября 2022 года в России отменяется мораторий о банкротстве. Эту меру вводили сначала во время пандемии, а затем из-за сложной внешнеэкономической обстановки. В стране было запрещено возбуждать дела о банкротстве в отношении ИП и юрлиц, если заявителем выступает кредитор. Запустить производство можно было лишь по желанию самого заёмщика. К мере прибегли, чтобы поддержать россиян в непростой экономической обстановке.

1 октября срок действия моратория заканчивается, а продлевать его не планируют. Поэтому теперь вопросы, связанные с банкротством, будут решаться в индивидуальном порядке.

Лимит на «недружественные» инвестиции

Кроме того, в октябре власти ограничат инвесторам возможности покупки иностранных акций. Касается это активов, эмитенты которых находятся в недружественных странах. Впрочем, ограничение касается только неквалифицированных инвесторов, сделки за которых проводят брокеры.

Теперь если доля «недружественных» акций в инвестиционном портфеле составит 15%, брокер просто перестанет проводить сделки по покупке акций из этих стран. Кстати, уже с 1 ноября лимит доли в портфеле составит 10%, а в 2023-м году «неквалам» и вовсе запретят покупать «недружественные» акции.

Кстати, в списке недружественных стран числится весь Евросоюз, а также ещё 21 государство, включая США, Великобританию, Канаду и Японию.