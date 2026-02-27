Мастера техцентра назвали самые бесполезные услуги автосервиса

Далеко не все популярные услуги автосервисов действительно стоят потраченных денег

27 февраля 2026, 12:19, ИА Амител

Шиномонтаж, сервис / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Рост цен на новые автомобили заставил многих водителей пересмотреть отношение к своим машинам: вместо мыслей о покупке все чаще звучит вопрос, как продлить жизнь уже имеющемуся авто и не разориться на обслуживании. Но, как выяснила "Лента.ру", далеко не все популярные услуги автосервисов действительно стоят потраченных денег. Специалисты автотехцентра "Клуб 4x4" рассказали, на чем чаще всего пытаются заработать мастерские, не давая реального результата.

Одной из самых переоцененных процедур эксперты называют полировку лобового стекла. Со временем оно покрывается мелкими царапинами от песка, грязи и реагентов, и сервисы предлагают шлифовку как дешевую альтернативу замене. На деле эффект оказывается краткосрочным: стекло теряет защитный слой и уже после первой зимы затирается дворниками сильнее, чем раньше. В итоге прозрачность падает, а повторная полировка только усугубляет ситуацию.

Не меньшие вопросы вызывает и правка литых дисков. Для стальных колес такая процедура действительно работает, но с литьем все сложнее. Чтобы вернуть диску прочность, его необходимо разогревать в специальной печи и проводить "отпуск" металла. Без этого восстановленный диск снова деформируется при первой серьезной яме. Полноценное оборудование есть далеко не в каждом сервисе, поэтому, если колесо не удается нормально отбалансировать, покупка нового диска зачастую оказывается надежнее и безопаснее.

Еще один популярный способ "сэкономить" — перепрессовка сайлентблоков. Этот вариант подходит только для стальных рычагов, но в большинстве современных автомобилей используются алюминиевые детали. В таких узлах старая резина выжигается, а новая просто не держится в посадочном месте. Через несколько десятков километров подвеска начинает стучать, и владелец все равно приходит к замене рычага в сборе.

С осторожностью механики советуют относиться и к проточке тормозных дисков. Формально она убирает борозды и биение, но при этом диск становится тоньше. Тонкий металл быстрее перегревается, хуже отводит тепло и может привести к увеличению тормозного пути. Вопрос безопасности в таком случае перевешивает сомнительную выгоду.

По словам специалистов, попытки "реанимировать" расходники почти всегда оборачиваются лишними тратами. Детали, рассчитанные на износ, проще и надежнее заменить, чем пытаться восстановить — особенно когда речь идет о подвеске, тормозах и элементах, напрямую влияющих на безопасность движения.

