Слухи о возможных мобилизационных мероприятиях активно распространяются в Сети

14 июля 2025, 12:55, ИА Амител

Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic,ru

В соцсетях уже несколько дней не стихают бурные обсуждения о возможном объявлении дополнительной мобилизации. Всплеск паники спровоцировала публикация военного эксперта Алексея Суконкина. В своем Telegram-канале он написал, что Генштаб РФ "всерьез взялся за мобилизацию". В тексте, несмотря на громкий заголовок, все же говорилось не о призыве граждан. Речь шла о действиях России по уничтожению украинских территориальных центров комплектования – то есть аналогов российских военкоматов. Однако пост все же породил волну новых обсуждений якобы грядущей мобилизации.

О том, планируется ли в России новая волна мобилизации и что об этом говорят в Кремле, – в материале amic.ru.

Правда ли, что в России собираются провести вторую волну мобилизации?

Нет. Официальных заявлений на этот счет, по крайней мере, не звучало. При этом ранее Владимир Путин действительно высказался о ротации мобилизованных.

"Министерство обороны над этим думает, и, конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем, но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения", – цитировал "Интерфакс" президента России.

О том, как именно будут ротировать, глава государства не говорил. Но и мобилизацию в своей речи российский лидер не упоминал.

Что говорят в Кремле и Минобороны?

Федеральные власти неоднократно подчеркивали, что в дополнительной мобилизации нет необходимости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также напоминал, что начатые в 2022 году мобилизационные мероприятия подошли к концу. Помимо этого, он заявлял, что сейчас армию комплектуют за счет контрактников и добровольцев.

В подтверждение этому министр обороны Андрей Белоусов отмечал, что в данный момент ставку делают на развитие контрактной армии. Он заверил, что разговоры о всеобщей мобилизации не соответствуют действительности. Армия пополняется за счет добровольцев и контрактников.

Об этом говорил и президент Владимир Путин. Согласно его высказываниям, личного состава сейчас достаточно, чтобы выполнить поставленные задачи. Приоритетом же остается набор квалифицированных специалистов. В их числе инженеры и технические эксперты.

Так, более 78 тысяч россиян подписали контракт с Минобороны только в первом квартале 2025 года. Это на 15% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

А правда ли, что правила призыва в армию стали жестче?

Да, и это уже не слухи. Несмотря на отсутствие мобилизации, в 2025 году в России состоится очередная призывная кампания. Согласно системе обязательной срочной службы, в стране ежегодно проходят две призывные волны – весной и осенью.

На службу призовут молодых людей, подходящих по возрасту и состоянию здоровья. А те, кто без уважительных причин уклоняются от получения или исполнения повестки, теперь могут столкнуться со штрафом. За неявку в военкомат по повестке предусмотрены санкции в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Также Госдума одобрила законопроект, который на год продлевает решение военкомата о признании гражданина годным к военной службе. Это дает ему возможность не проходить медкомиссию повторно.

Но самым важным нововведением в 2025 году стал запуск электронного реестра призывников. Он позволяет военкоматам направлять повестки через портал "Госуслуги". За игнорирование электронной повестки также могут оштрафовать на сумму от 10 до 30 тысяч рублей. При этом ссылаться на ее неполучение не выйдет – система фиксирует факт доставки автоматически.

Отметим, что весенний призыв текущего года – самый масштабный за 14 лет. За этот период в армию призвали порядка 160 тысяч россиян.