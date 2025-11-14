Нищета не заставит. Эксперт оспорил слова депутата о высокой рождаемости в обществе бедных
Общественник заявил amic.ru, что России не хватает человекоцентричного подхода для улучшения демографии
14 ноября 2025, 15:15, ИА Амител
Мысли о том, что демография поправима нищетой, а в бедных странах рождаемость выше, чем в экономически развитых, можно назвать тенденциозными и далеко не всегда соответствующими действительности, заявил amic.ru эксперт в сфере социально-экономической политики, общественный деятель, преподаватель столичных вузов, бывший муниципальный депутат Яков Якубович.
Ранее депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев (фракция "Единая Россия") высказал мнение, что исправить скверную демографическую ситуацию в России можно лишь невысоким уровнем жизни населения. По его словам, не стоит надеяться, что улучшение материального положения поможет улучшить рождаемость, ведь "весь мировой опыт говорит прямо противоположное: чем лучше люди живут, тем меньше они рожают". Кроме того, депутат раскритиковал женщин, которые стремятся сделать карьеру, а потом уже думают о детях.Яков Якубович отметил, что Матвейчев, судя по всему, имел в виду государства Средней Азии, Пакистан, Афганистан, север Индии, Ближний Восток и, конечно же, Африку, когда говорил о бедном населении и высокой рождаемости.
«Однако этот подход представляется тенденциозным и не учитывающим многие факторы нынешней действительности и ситуации в ряде стран», – указал собеседник.
К примеру, подчеркнул эксперт, в Израиле и Казахстане уровень жизни населения довольно неплохой и даже высокий, и при этом сочетается с приличной рождаемостью:
«Безусловно, в Израиле присутствует религиозный аспект, в семьях верующих многодетность является нормой. Здесь происходит то, что можно назвать "социальным заражением", когда даже атеисты, видя вокруг многодетные семьи, подхватывают эту тенденцию. Все это сочетается с грамотной демографической политикой государства, которая, надо сказать, реализуется также в Казахстане и других среднеазиатских республиках».
По мнению Якубовича, не стоит думать, что во всех бедных странах рождаемость будет оставаться на высоком уровне:
«В государствах Африки сейчас просто происходит первый демографический переход с повышением доступности медицины и ростом ее качества, плюс имеют место невысокие темпы урбанизации. Однако по окончании этого перехода, вкупе с ростом урбанизации, ситуация изменится – это может случиться примерно к 2075 году и там рожать станут меньше».
По мнению собеседника, Матвейчев столь тенденциозным высказыванием просто хотел привлечь внимание к проблеме.
«У нас поддержка рождаемости должна носить более адресный характер. На мой взгляд, ошибочным было введение маткапитала за появление на свет первого ребенка – это никак не стимулирует рождение второго и последующих. Кроме того, нужно продумать меры поддержки молодых семей, в частности, студентов, которые заводят детей. К примеру, ночные группы в яслях, детсадах – это хорошо, но этого явно недостаточно. Нужно развивать человекоцентричный подход и демографическая ситуация у нас начнет постепенно выправляться», – предположил преподаватель и общественник.
15:23:06 14-11-2025
Доходы уменьшают, еще и рожать требують. Мой орган протестуеть!
15:44:06 14-11-2025
ИИ опять что-то с кистями напутал, и зрачки у всех опять чёрные.
22:40:56 15-11-2025
Гость (15:44:06 14-11-2025) ИИ опять что-то с кистями напутал, и зрачки у всех опять чёр... Не могут быть у всех детей одинаковые глаза, так не бывает, хоть кто-то на батьку должен быть похож 🤣
19:49:29 14-11-2025
Потом как с пенсионерами, так и с многодетными переиграет
И что тогда?
20:46:50 14-11-2025
Нарожать сыновей, чтобы они потом где-то под Часовом Яром погибли в борьбе со злой натой? Да ну нафиг!
22:19:49 14-11-2025
Я запомнил, что "рожать не просили", так чтр не надо меня тут нищетой пугать.
09:47:07 15-11-2025
Если уровень дохода не влияет, тогда что?
14:35:58 16-11-2025
У моего прадеда рождения 1858 года, деда 1889 года рождения и родственников этого поколения было по 6-12 детей. Т.е. рожали всех без ограничений, хотя жизнь была не легкой. У поколения моего отца 1917 года рождения уже было по 2-3 ребенка. А у моего поколения 50-х годов 1-2. Большая семья в 18 веке гарантировала наличие рабочих рук в семье, а значит достаток.Теперь достаток добывается другим путем, тогда зачем дети? Да и государство не ведет никакой работы по повышению рождаемости, кроме выписки чека.