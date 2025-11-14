Нищета не заставит. Эксперт оспорил слова депутата о высокой рождаемости в обществе бедных

Общественник заявил amic.ru, что России не хватает человекоцентричного подхода для улучшения демографии

Мысли о том, что демография поправима нищетой, а в бедных странах рождаемость выше, чем в экономически развитых, можно назвать тенденциозными и далеко не всегда соответствующими действительности, заявил amic.ru эксперт в сфере социально-экономической политики, общественный деятель, преподаватель столичных вузов, бывший муниципальный депутат Яков Якубович.

Ранее депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев (фракция "Единая Россия") высказал мнение, что исправить скверную демографическую ситуацию в России можно лишь невысоким уровнем жизни населения. По его словам, не стоит надеяться, что улучшение материального положения поможет улучшить рождаемость, ведь "весь мировой опыт говорит прямо противоположное: чем лучше люди живут, тем меньше они рожают". Кроме того, депутат раскритиковал женщин, которые стремятся сделать карьеру, а потом уже думают о детях.Яков Якубович отметил, что Матвейчев, судя по всему, имел в виду государства Средней Азии, Пакистан, Афганистан, север Индии, Ближний Восток и, конечно же, Африку, когда говорил о бедном населении и высокой рождаемости.

«Однако этот подход представляется тенденциозным и не учитывающим многие факторы нынешней действительности и ситуации в ряде стран», – указал собеседник.

К примеру, подчеркнул эксперт, в Израиле и Казахстане уровень жизни населения довольно неплохой и даже высокий, и при этом сочетается с приличной рождаемостью:

«Безусловно, в Израиле присутствует религиозный аспект, в семьях верующих многодетность является нормой. Здесь происходит то, что можно назвать "социальным заражением", когда даже атеисты, видя вокруг многодетные семьи, подхватывают эту тенденцию. Все это сочетается с грамотной демографической политикой государства, которая, надо сказать, реализуется также в Казахстане и других среднеазиатских республиках».

По мнению Якубовича, не стоит думать, что во всех бедных странах рождаемость будет оставаться на высоком уровне:

«В государствах Африки сейчас просто происходит первый демографический переход с повышением доступности медицины и ростом ее качества, плюс имеют место невысокие темпы урбанизации. Однако по окончании этого перехода, вкупе с ростом урбанизации, ситуация изменится – это может случиться примерно к 2075 году и там рожать станут меньше».

По мнению собеседника, Матвейчев столь тенденциозным высказыванием просто хотел привлечь внимание к проблеме.

«У нас поддержка рождаемости должна носить более адресный характер. На мой взгляд, ошибочным было введение маткапитала за появление на свет первого ребенка – это никак не стимулирует рождение второго и последующих. Кроме того, нужно продумать меры поддержки молодых семей, в частности, студентов, которые заводят детей. К примеру, ночные группы в яслях, детсадах – это хорошо, но этого явно недостаточно. Нужно развивать человекоцентричный подход и демографическая ситуация у нас начнет постепенно выправляться», – предположил преподаватель и общественник.

