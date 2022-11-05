Такой день. Эвакуация аэропорта и надвигающаяся непогода
Главные новости в Алтайском крае 5 ноября
Массовая эвакуация посетителей прошла в барнаульском аэропорте.
Людей из здания очень быстро вывели на улицу из-за неназванной угрозы.
По предварительным данным, эвакуировали граждан из-за оставленной сумки.
По словам автора сообщения, кто-то решил перекусить и оставил сумку без присмотра, чем привлёк внимание охраны.
В Алтайском крае правоохранители задержали 20-летнего жителя Бийска, подозреваемого в распространении десятков заведомо ложных сообщений об актах терроризма.
По предварительным данным, незаконные действия молодой человек совершал в период с января по сентябрь 2022 года.
В полиции считают, что рассылая ложные сообщения подозреваемый наблюдал, какую реакцию это вызовет у общественности, как сработают правоохранительные органы и что об этом скажут официальные лица.
В общей сложности стражи порядка установили причастность злоумышленника к 11 преступлениям, зарегистрированным на территории Алтайского края.
В региональном главке МЧС жителей и гостей Алтайского края предупредили о надвигающейся непогоде.
«По данным синоптиков, 6 ноября в отдельных районах Алтайского края ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя, возможны гололёдные явления. Ветер, местами порывы до 17-22 м/с», — сказано в сообщении спасателей.
В МЧС напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности в период непогоды.