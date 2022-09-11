Такой день. Последний день выборов и смерть члена УИК в Алтайском крае
Главное за 11 сентября
В Барнауле 11 сентября состоялся заключительный день выборов депутатов в городскую думу. Согласно предварительным итогам, «Единая Россия» выигрывает все одномандатные округа и занимает первое место по спискам.
Также сегодня прошло голосования в 63 муниципалитетах края. Глава региона Виктор Томенко назвал текущие выборы очень масштабными, благодаря чему Алтайский край отличился от всех субъектов РФ.
Отметим, что явка что в Барнауле, что в целом по краю оказалась достаточно невысокой. В Барнауле на 18:00 11 сентября она составила 13,6%. На выборах по краю в целом — 19,3%. При этом избирательные участки закрылись в 20:00.
В Рубцовске на 72-м году жизни скончалась член УИК. Днём 11 сентября женщине стало плохо на избирательном участке № 475 и коллеги вызвали скорую. Прибывшие через медики оказали рубцовчанке первую помощь, а затем доставили её в приёмное отделение горбольницы № 2.
Женщину попытались реанимировать горожанку, но спасти её не удалось. Она умерла от инфаркта.
Два человека погибли и двое пострадали в ДТП на трассе Барнаул — Рубцовск в Поспелихинском районе. По информации из соцсетей, жертвами аварии стали врачи из Барнаула.