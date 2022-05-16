Такой день. Приговор экс-чиновнику барнаульской мэрии за взятку и пожар у ТРЦ «Арена»

16 мая стало известно, что Алексей Каретников, работавший до 18 июля 2019 года в должности председателя спорткомитета администрации Барнаула, приговорён к уголовному наказанию по статьям о взятке, присвоении и растрате чужого имущества.

В ходе судебного заседания было установлено, что бывший чиновник в 2016 году получил взятку в размере 100 тыс. рублей от предпринимателя за то, что выбрал фирму взяткодателя для поставок без проведения конкурса. По данным следствия, товары поставлялись «по существенно завышенной цене».

Также следствие доказало ряд эпизодов с хищением денег. Например, в 2018 году, указывает Следком, Каретников реализовал схему, по которой перечислил другому предпринимателю 100 тыс. рублей за услуги по проведению спортивных соревнований, которых на самом деле не было.

Новости

Происшествия В Барнауле осудили за взятку бывшего высокопоставленного чиновника мэрии

Вечером напротив ТРЦ «Арена» в Барнауле загорелась стихийная свалка. По предварительным данным, пожар мог быть спровоцирован теми, кто организовал свалку. На месте валяются кучи строительного мусора, старой мебели и спиленные деревья.

Новости

Происшествия Стихийная свалка загорелась напротив ТРЦ «Арена» в Барнауле

16 мая в Барнауле стартовала опрессовка теплосетей малых котельных, горячей воды в некоторых частях города не будет до 22-го числа. Ресурс в общей сложности перекрыли для 915 жителей 122 частных и 19 многоквартирных домов. Со сроками и адресами, которые попали под отключение, можно ознакомиться в этом материале.

Новости

Общество Более 140 жилых домов на неделю остались без горячей воды в Барнауле

А ещё сегодня в Барнауле забил первый в этом году коммунальный фонтан — на пересечении улиц Деповская и Профинтерна.