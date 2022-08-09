Такой день. Проверка из-за гибели рыбы в озере и присвоение звания «Герой России» алтайскому военному

Следственный комитет начал процессуальную проверку после публикаций СМИ о том, что неизвестные спустили воду из искусственного озера Клубничного в Залесовском районе — из-за этого в водоёме погибла вся рыба.

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Происшествия Алтайские следователи начали проверку из-за гибели рыбы в искусственном озере

ФАС РФ выявила крупный картель, в который вошло 11 компаний, договорившихся не снижать цены в закупочных процедурах на рынках медизделий и медоборудования.

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Общество Договорились не снижать цены. На Алтае действовал картель по продаже медоборудования

Погибшему на Украине жителю Алтайского края старшему матросу Олегу Шипицыну присвоили звание «Герой России» — он героически погиб 18 марта 2022 года.

9 августа в Косихе глава региона Виктор Томенко по поручению президента Владимира Путина вручил семье героя медаль «Золотая Звезда» и грамоту о присвоении почётного звания. Он выразил искренние соболезнования родным Олега Шипицына и заверил, что государство будет проявлять особую заботу о семье Героя России.