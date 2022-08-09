Такой день. Проверка из-за гибели рыбы в озере и присвоение звания «Герой России» алтайскому военному

О главных событиях Алтайского края за 9 августа

10 августа 2022, 00:01

Следственный комитет начал процессуальную проверку после публикаций СМИ о том, что неизвестные спустили воду из искусственного озера Клубничного в Залесовском районе — из-за этого в водоёме погибла вся рыба.

Алтайские следователи начали проверку из-за гибели рыбы в искусственном озере

Алтайские следователи начали проверку из-за гибели рыбы в искусственном озере

ФАС РФ выявила крупный картель, в который вошло 11 компаний, договорившихся не снижать цены в закупочных процедурах на рынках медизделий и медоборудования.

Договорились не снижать цены. На Алтае действовал картель по продаже медоборудования

Договорились не снижать цены. На Алтае действовал картель по продаже медоборудования

Погибшему на Украине жителю Алтайского края старшему матросу Олегу Шипицыну присвоили звание «Герой России» — он героически погиб 18 марта 2022 года.

9 августа в Косихе глава региона Виктор Томенко по поручению президента Владимира Путина вручил семье героя медаль «Золотая Звезда» и грамоту о присвоении почётного звания. Он выразил искренние соболезнования родным Олега Шипицына и заверил, что государство будет проявлять особую заботу о семье Героя России.

Погибшему на Украине жителю Алтайского края присвоили звание «Герой России»

Погибшему на Украине жителю Алтайского края присвоили звание «Герой России»

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