Такой день. Снос знаменитой горки и строительство новых дорог
Главные новости в Алтайском крае 22 октября
В Барнауле снесли насыпь, на которой зимой делалась известная горка «дедушки Славы».
Отмечается, что борьба за горку шла давно. Против неё высказывались предприниматели и местные жители. Больше всего горожан возмущало то, что после отдыхающих рядом с горкой оставалось много мусора.
Родственники мужчины отметили, что они не получали никакой выгоды от строительства горки.
Предполагается, что горку перенесут в другое место неподалёку, чтобы не лишать любителей зимнего отдыха привычного аттракциона.
Объём дорожного фонда в Алтайском крае в 2023 году составит более 15,3 млрд рублей. Деньги пойдут в том числе на реконструкцию нескольких крупных магистралей.
В 2023 году в крае будут вести работы на дорогах Алтай — Кузбасс, от Камня-на-Оби в сторону Крутихи и далее в направлении Ярового, Алтайское — Ая — «Бирюзовая Катунь», Бийск — Мартыново — Ельцовка и другие.
Кроме того, в следующем году в Барнауле начнётся реализация ещё одного крупного проекта — строительство транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов. В эксплуатацию её должны ввести в 2024 году. Параллельно с этим идут проектно-изыскательские работы на реконструкцию объездной дороги в обход Барнаула с транспортной развязкой на пересечении с улицей Власихинской.
В Рубцовске очень настойчивый хулиган заблокировал выход с территории одного из частных домов.
Молодой человек, по причине, которая известна только ему, остановился у одного из подворий и решил заблокировать ворота. Он потратил много времени, для того чтобы насобирать в округе камни и автомобильные шины, которые после выложил у входа на территорию дома.
После завершения «строительства» хулиган внимательно осмотрел результаты проделанной работы и отправился дальше.