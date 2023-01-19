Такой день. "Ветер Сибири" подул на Урал и командировки для алтайских врачей в ЛНР и ДНР

О главных событиях Алтайского края за 19 января

19 января 2023, 23:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Заражённые корью жители Алтайского края переносят болезнь легко. Как рассказала внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова, осложнений у заражённых нет. Возраст заболевших – 21, 22, 24, 28 лет, все они приехали из Новосибирской области, где заболевать корью начали ещё в сентябре.

Утверждать план приватизации краевого имущества должны не чиновники из правительства, а депутаты краевого уровня. В этом уверены представители фракций "Справедливая Россия – За правду" и КПРФ Алтайского Заксобрания. Обычно непримиримые оппоненты ради этого объединили усилия и вместе внесли соответствующий законопроект в АКЗС. Но хватит ли им голосов?

В интернете расходится объявление о двухдневном рок-фестивале "Кардиограмма", который должен пройти в Екатеринбурге с 10 по 11 июня. Пользователи соцсетей уже заметили, что сайт этого музыкального события очень похож на страницу бийского рок-фестиваля "Ветер Сибири".

Летом 2022 года "Ветер Сибири" перенесли на год вперёд, отказавшись возвращать клиентам заплаченные деньги. Получить их назад смогла лишь часть людей, и то через банк. Сибиряки в соцсетях предупреждают уральцев о том, что "Кардиограмма" может быть как-то связана с "Ветром Сибири". Amic.ru разобрался, есть ли связь между двумя событиями.

Медработникам краевых больниц Алтайского края предлагают поехать в командировку в ДНР и ЛНР, чтобы там лечить местное население. Об этом amic.ru сообщили сотрудники одного из барнаульских медучреждений.

В Донбасс медиков отправляют лишь добровольно. Им предлагают среднюю зарплату в двойном размере и почти 8,5 тыс. рублей в сутки на проживание. Наши источники сообщили, что медсёстры могут таким образом за месяц заработать до 300 тысяч рублей, а врачи – до 400 тысяч.