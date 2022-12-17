Такой день. Закрытие школ из-за гриппа и случаи бешенства в Алтайском крае

В Алтайском крае зафиксировали случаи бешенства. Болезнь нашли в Барнауле, а также в Волчихинском, Чарышском и Заринском районах.

Первоисточниками инфекции были лисы, которые вступили в контакт с собаками и овцой.

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Общество Заразились от лис. В Барнауле и нескольких районах Алтайского края нашли бешенство

Власти Барнаула потребовали от перевозчиков усилить контроль за вечерней работой автобусов.

Как отметил зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Валерий Ведяшкин, ситуация с общественным транспортом остаётся неудовлетворительной, а данные мониторинга показывают, что исполнение вечерних рейсов не соблюдается на многих маршрутах.

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Новости Барнаула Власти Барнаула потребовали усилить контроль за вечерней работой автобусов

В Алтайском крае из-за гриппа и ОРВИ полностью приостановили учебный процесс в четырёх школах и девяти детсадах.

К таким мерам руководители пришли в связи с отсутствием из-за болезни в классах или группах более 20% детей.

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Здоровье В Алтайском крае закрыли четыре школы из-за вспышки гриппа

В 2022 году жители Алтайского края получили более 3,5 млрд рублей в виде компенсаций и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, рассказала министр социальной защиты региона Наталья Оськина.

Господдержку оказывают всем гражданам, у которых уровень дохода ниже прожиточного минимума, а также жителям края, которые входят в льготные категории.

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Общество Жители Алтайского края получили свыше 3,5 млрд рублей в виде компенсаций и субсидий на оплату ЖКУ

Коммунальный кошмар в пятиэтажке Новоалтайска продолжается. Житель дома на ул. Деповской, 21, который недавно просверлил дыры в трубе, оставил жильцов без воды и 10 дней не пускал слесарей в квартиру, снова начал топить соседей.

Губернатор Виктор Томенко и посол КНР в России Чжан Ханьхуэй провели двустороннюю встречу. По словам главы региона, Алтайский край нацелен на установление новых контактов с партнёрами из КНР.