Украшение для женской груди. Как не запутаться в бюстгальтерах?

Накануне Нового года многие мужчины начинают судорожно бегать по магазинам в поисках подарка для своей второй половинки. А выбрать что-то небанальное – задача не из простых. И поверьте, комплект нижнего белья станет именно тем подарком, который если не удивит, то точно приятно порадует вашу любимую. Но зачастую мужчины боятся прогадать с размером или моделью, поэтому от этой идеи отказываются. Но мы составили для вас небольшой справочник по видам бюстгальтеров, с помощью него вы легко подберете своей даме комплект, от которого она будет в восторге.

Классический

Фото: online-butik.ru

Здесь все просто. Это как джинсы на каждый день в мужском гардеробе. Этот бюстгальтер можно найти в гардеробе каждой женщины. У него закрытые мягкие чашки, преимущественно без косточек. Верхние и нижние половинки чашки одинаковы по высоте. Он придает груди нужные очертания. Идеальный вариант для повседневного ношения. Смело покупайте классический бюстгальтер в подарок женщине любого возраста с любым размером груди.

Пуш-ап

Фото: vishcopt.ru

Наверное, одна из любимых моделей у мужчин. Она приподнимает грудь и визуально увеличивает ее на несколько размеров. Такой эффект достигается за счет поролоновых или силиконовых вставок. Подходит для груди небольшого и среднего размера (А, В и С, или в переводе на мужской – единичка, двойка и тройка).

"Анжелика"

Фото: larouge-lingerie.ru

Если вы хотите, чтобы ваш подарок приподнял и придал округлую форму бюсту вашей дамы, обратите внимание на "Анжелику". Чашечки этого бюстгальтера оголяют грудь в зоне декольте. Такой лифчик поддерживает грудь только снизу. Отлично подойдет под наряды с глубоким вырезом и с открытой спиной. Бретели этой модели широко расставлены, кстати, при желании их можно снять. Подойдет для женщин с любым размером. В зависимости от дизайна чашечек выделяют еще четыре формы этого бюстгальтера: балконет, корбей, брасьер и полуграция. На самом деле их больше, но эти четыре – основные. Не пугайтесь этих слов, сейчас разберемся, чем они отличаются.

Балконет

Фото: kupivip.ru

Тут само название как бы решило сжалиться над мужчинами и дать им небольшую подсказку среди разновидностей женского белья. Нет, это не значит, что носить это белье нужно только на балконе. Свое название модель получила благодаря низким чашкам, которые напоминают балкончики, оградительная решетка которого имеет выпуклую форму. Подходит практически для всех типов и размеров груди. Но эффектнее всего он будет смотреться на небольшой груди (это размер А и В, или проще – первый и второй).

Корбей

Фото: matoor.ru

Эта модель бюстгальтера отличается от балконета линией декольте. В каждой из двух чашек она идет по диагонали. Размер верхней части чашки меньше нижней. Можете остановить свой выбор на этом варианте, если ваша вторая половинка любит глубоке вырезы. Корбей можно подарить женщине с любым размером бюста.

Брасьер

Фото: erika-lingerie.com

От остальных бюстгальтеров этот отличает наличие широкой перемычки между чашечками. Бретели в этой модели широко расставлены, а чашечки низко срезаны, верхняя часть груди практически полностью открыта. Если у вашей дамы бюст среднего размера (это третий, а на лифчике вы обнаружите букву С), можете смело дарить ей брасьер.

Полуграция

Фото: perfect-form.ru

Если отличить друг от друга три предыдущих модели для вас не представляется возможным, то с полуграцией дела обстоят попроще. Этот бюстгальтер представляет собой топ, который доходит до талии. Он хорошо приподнимает и фиксирует грудь. выполняет функцию корсета, утягивая фигуру. Если ваша вторая половина имеет пышные формы и большой бюст (размеры D, E и далее, или еще проще: четверка, пятерка и т.д.), это белье будет отлично смотреться на ней.

Бюстье

Фото: ellinashop.ru

Модель два в одном, в ней бюстгальтер совмещен с недлинным корсетом. В общем, носить его можно не только для поддержки бюста, но и для утяжки талии. Подойдет для груди небольшого и среднего размера (А, В, С или первый, второй и третий).

Бесшовный бюстгальтер

Фото: alifish.ru

Название говорит само за себя. На чашечке этого бюстгальтера нет швов, рюшек, бантиков и прочих декоративных элементов. Его шьют из тонкого эластичного материала. Удобно носить под обтягивающей одеждой, одеждой из тонкой ткани, платьями и блузками. Можете смело покупать его в подарок, он подойдет для девушек с любым размером груди.

Спортивный бюстгальтер

Фото: goods-finder.ru

Здесь все тоже довольно просто, уже из названия понятно, что надевают этот бюстгальтер не на званый ужин. Спортивный бюстгальтер обычно изготавливается из плотных эластичных тканей. Чашка в этом бюстгальтере мягкая, без косточек и швов. Максимально поддерживает грудь, он не предназначен для повседневного ношения. Эта модель подойдет как спортсменкам с небольшой грудью, так и обладательницам пышных форм.

Для кормления

Фото: fantasticbook.ru

Предназначен для кормящих грудью мам. Изготавливается только из натуральных тканей. Во время кормления не нужно снимать весь бюстгальтер, достаточно отстегнуть лишь верхнюю часть чашечки. При этом вторая грудь будет полностью зафиксирована.

Бандо

Фото: buycott.com

Представляет собой ровную полоску ткани. Мужчине может показаться, что это короткий топ, но нет. В этой модели отсутствуют лямки. Она не придает груди нужную форму. Вы точно не прогадаете, если подарите бандо женщинам с первым и вторым размером, а вот обладательницам третьего и четвертого размера он не подойдет.

Минимайзер

Фото: ecwid.com

Вы удивитесь, но женщины не всегда счастливы иметь большой размер груди. Минимайзер визуально делает большой бюст чуточку меньше. Эта модель собирает грудь немного по-другому, и она кажется более аккуратной. Он также равномерно распределяет нагрузку на спину и плечи. Лямки в таких моделях обычно широкие. Но лучше покупать такую модель в подарок, если вы точно знаете, что вашей возлюбленной она необходима. Иначе женщина может расценить это как неприятный намек на слишком пышные формы.

Невидимка

Фото: sammydress.com

Нет, надев этот бюстгальтер, женщина не становится невидимой. Просто эта модель не имеет бретелек, она плотно прилегает к груди и на теле практически незаметна. Изготавливается из полупрозрачного силикона. Идеально подходит под наряды с глубоким вырезом или открытой спиной. Носить невидимку могут обладательницы небольшой груди (первый и второй размер). А вот девушкам с большим бюстом она не подойдет, потому что поддерживать ее не сможет.

Wonderbra

Фото: kupivip.ru

Бюстгальтер на косточках с эффектом пуш-ап. Поддерживает и приподнимает грудь снизу и по бокам. Подойдет для груди маленького и среднего размера.

Корсет

Фото: womansay.net

Это комбинация лифчика и корсета. Его длина доходит до середины талии. Поэтому данная модель выполняет две функции: приподнимает грудь и корректирует фигуру. Если ваша дама – обладательница пышных форм (переводим для мужчин: четвертый размер и больше, или размер D, E и далее), корсет идеально сядет по ее фигуре.

Бралетт

Фото: pinterest.ca

Представляет собой что-то среднее между бюстгальтером и топом. В нем нет ни косточек, ни вставок. Декорируют эту модель красивым и комфортным кружевом, различными вставками и перекрещивающимися бретельками. Его можно приобрести в подарок девушкам с небольшим бюстом.

Трансформер

Фото: rozzy.ru

Никакого отношения к одноименному фильму этот бюстгальтер, к сожалению, не имеет. Лямки в этой модели могут фиксироваться в разных положениях. Если ваша возлюбленная любит носить майки и футболки с нестандартными бретельками или вырезами на спине, то можете смело дарить ей эту модель. Но лучше всего надевать трансформер девушкам с маленькой грудью (нулевой или первый размер, или АА или А).