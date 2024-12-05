Особенности 2024-го. Министр Попов – о кадрах, ИИ и массовом репродуктивном скрининге

Глава Минздрава Алтайского края рассказал о самых знаковых событиях в сфере медицины в Алтайском крае

05 декабря 2024, 09:45, ИА Амител

Искусственный интеллект избавляет врачей Алтайского края от рутины и помогает в диагностике пациентов. А уже в ближайшем будущем использование ИИ станет еще шире. Об этом рассказал в "Переговорке" на amic.ru министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Также он сообщил, какой комплекс мер, разработанный по решению правительства региона, помогает привлечь и удержать кадры в сфере здравоохранения. В их числе – социальные доплаты из бюджета Алтайского края некоторым специалистам, не получающим федеральные надбавки. А чтобы у населения в отдаленных поселках была квалифицированная медпомощь, в регионе "переосмыслили" работу мобильных ФАПов. И это показало свою эффективность уже за первые девять месяцев этого года. Кстати, особенностью 2024-го в сфере здравоохранения стал масштабный скрининг репродуктивного здоровья граждан. Как это происходит и зачем нужно – смотрите в видео.

Кто в "Переговорке"



Дмитрий Попов родился в Красноярске в 1977 году.

В 2000-м окончил Красноярскую государственную медицинскую академию по направлению "Лечебное дело".

С 2001 года проходил интернатуру и ординатуру в Красноярской государственной медакадемии.

С 2006-го – врач-хирург, заведующий хирургическим отделением, заведующий медсанчастью медицинского центра РУСАЛ.

С 2002 по 2010 год совмещал работу врачом-хирургом в Красноярской межрайонной клинической больнице № 7.

В 2003-м получил ученую степень кандидата наук.

В 2010 году назначен заместителем главного врача по организационно-методической работе Краевого клинического онкологического диспансера им. А.И. Крыжановского.

С января 2013-го – заместитель министра здравоохранения Красноярского края.

В октябре 2018 года назначен министром здравоохранения Алтайского края. В ноябре 2023-го переназначен на этот пост.

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