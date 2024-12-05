Особенности 2024-го. Министр Попов – о кадрах, ИИ и массовом репродуктивном скрининге
Глава Минздрава Алтайского края рассказал о самых знаковых событиях в сфере медицины в Алтайском крае
05 декабря 2024, 09:45, ИА Амител
Искусственный интеллект избавляет врачей Алтайского края от рутины и помогает в диагностике пациентов. А уже в ближайшем будущем использование ИИ станет еще шире. Об этом рассказал в "Переговорке" на amic.ru министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Также он сообщил, какой комплекс мер, разработанный по решению правительства региона, помогает привлечь и удержать кадры в сфере здравоохранения. В их числе – социальные доплаты из бюджета Алтайского края некоторым специалистам, не получающим федеральные надбавки. А чтобы у населения в отдаленных поселках была квалифицированная медпомощь, в регионе "переосмыслили" работу мобильных ФАПов. И это показало свою эффективность уже за первые девять месяцев этого года. Кстати, особенностью 2024-го в сфере здравоохранения стал масштабный скрининг репродуктивного здоровья граждан. Как это происходит и зачем нужно – смотрите в видео.
Кто в "Переговорке"
Дмитрий Попов родился в Красноярске в 1977 году.
В 2000-м окончил Красноярскую государственную медицинскую академию по направлению "Лечебное дело".
С 2001 года проходил интернатуру и ординатуру в Красноярской государственной медакадемии.
С 2006-го – врач-хирург, заведующий хирургическим отделением, заведующий медсанчастью медицинского центра РУСАЛ.
С 2002 по 2010 год совмещал работу врачом-хирургом в Красноярской межрайонной клинической больнице № 7.
В 2003-м получил ученую степень кандидата наук.
В 2010 году назначен заместителем главного врача по организационно-методической работе Краевого клинического онкологического диспансера им. А.И. Крыжановского.
С января 2013-го – заместитель министра здравоохранения Красноярского края.
В октябре 2018 года назначен министром здравоохранения Алтайского края. В ноябре 2023-го переназначен на этот пост.
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09:55:16 05-12-2024
Гордость переполняет за нашу медицину.
Спасибо товарищу Попову, а также Виктору Т. За то что привлёк в наш край такого управленца
10:45:08 05-12-2024
Гость (09:55:16 05-12-2024) Гордость переполняет за нашу медицину.Спасибо товарищу П... можт Турчака к нам попросим, а?
он все наладит. заживем...
12:15:41 05-12-2024
Гость (09:55:16 05-12-2024) Гордость переполняет за нашу медицину.Спасибо товарищу П... а толку-то?
09:56:37 05-12-2024
Этот год сотрудники запомнят реформой проведённой Поповым после которой упала зарплата.
10:05:19 05-12-2024
что там с медицинским обеспечением уженежителей социального центра?
10:17:17 05-12-2024
Попова гнать надо поганой метлой. Это ещё мягко сказано.
11:33:50 05-12-2024
Внедрение ПКЗ долго еще будет аукаться больничкам Алтайского края...
12:39:02 05-12-2024
основная часть средств в здравоохранении идет по линии ОМС. Попов как министр является членом комиссии по разработке тарифов в здравоохранении (ТПГГ). что мешает установить адекватные тарифы? а не "консультация врача-специалиста" за 128, 34 руб
14:04:33 05-12-2024
В отставку!
16:31:00 05-12-2024
А ответь, товарищ Попов, чем отличается работа врача по основной ставке от дополнительной работы по внутреннему совместительству? Почему внутреннее совместительство врача оплачивается из мизерного оклада с доплатой до федерального МРОТ? Почему за такую же работу нет доплат, как за основную работу. Весь медперсонал работает более чем на одну ставку не по своей воле, а по принуждению главврачей, врущих, что не могут оплатить переработки. Ужас в медицине, обман и жульничество в отношении медиков.
17:05:12 05-12-2024
Товарищ министр! Очень плохая ситуация с обеспечением лекарств льготных категорий. В частности федеральные льготники, а по простому инвалиды, от 1 городской поликлиники не могут получить ту же ксарелту. В рознице она есть, а в льготном отделе нет и когда будет не известно. Ну кроме ксарелты еще много препаратов не доступно.
17:51:36 05-12-2024
Непонятен момент с инсулином для диабетиков 1 типа: инсулина нет, ждите, позвоним, на неделе обещали подвезти. Кому-то из "специалистов" Минздрава края или поликлиники до сих пор неизвестно, что пропуск даже одной необходимой инъекции инсулина может привести к неутешительным последствиям?
18:42:21 05-12-2024
Когда работают специалисты, то результат виден сразу и он положительный. А здесь ...
08:49:50 06-12-2024
Когда закончатся о якобы проведенной диспансеризации? Поликлиника на малахова 51