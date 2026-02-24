Пенсии, подписки и алименты. Что изменится в финансах россиян с 1 марта
Пенсионеры получат надбавку, за онлайн-подписки перестанут снимать деньги автоматически, а алименты будут учитывать исходя из средней зарплаты
24 февраля 2026, 12:26, ИА Амител
С 1 марта 2026 года в России вступает в силу ряд изменений, которые затронут кошельки граждан. Подробности опубликовало РБК.
Удвоение пенсии для 80-летних
Пенсионеры, которым в феврале исполнилось 80 лет, с марта начнут получать двойную фиксированную выплату — 19 169,38 рубля (с учетом январской индексации на 7,6%). Надбавка назначается бессрочно.
Запрет на автоматическое списание за подписки
Онлайн-сервисы больше не смогут списывать деньги с карт за цифровые подписки без подтверждения. Это защитит пользователей от неожиданных списаний.
Биометрия для микрозаймов
Микрофинансовые компании обязаны идентифицировать заемщиков с помощью биометрических данных при онлайн-выдаче. Мера направлена против мошенничества и оформления кредитов без ведома человека.
Новые правила авиаперевозок и бронирования
Размытые нормы становятся конкретнее. Вводятся четкие критерии для вынужденного возврата билетов. При отмене бронирования до дня заезда туристы смогут вернуть полную сумму предоплаты.
Алименты по-новому
При расчете единого пособия для семей с детьми алименты теперь будут учитывать исходя из средней зарплаты по региону, а не из МРОТ, как раньше.
