Пенсии, подписки и алименты. Что изменится в финансах россиян с 1 марта

Пенсионеры получат надбавку, за онлайн-подписки перестанут снимать деньги автоматически, а алименты будут учитывать исходя из средней зарплаты

24 февраля 2026, 12:26, ИА Амител

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу ряд изменений, которые затронут кошельки граждан. Подробности опубликовало РБК.

Удвоение пенсии для 80-летних

Пенсионеры, которым в феврале исполнилось 80 лет, с марта начнут получать двойную фиксированную выплату — 19 169,38 рубля (с учетом январской индексации на 7,6%). Надбавка назначается бессрочно.

Запрет на автоматическое списание за подписки

Онлайн-сервисы больше не смогут списывать деньги с карт за цифровые подписки без подтверждения. Это защитит пользователей от неожиданных списаний.

Биометрия для микрозаймов

Микрофинансовые компании обязаны идентифицировать заемщиков с помощью биометрических данных при онлайн-выдаче. Мера направлена против мошенничества и оформления кредитов без ведома человека.

Новые правила авиаперевозок и бронирования

Размытые нормы становятся конкретнее. Вводятся четкие критерии для вынужденного возврата билетов. При отмене бронирования до дня заезда туристы смогут вернуть полную сумму предоплаты.

Алименты по-новому

При расчете единого пособия для семей с детьми алименты теперь будут учитывать исходя из средней зарплаты по региону, а не из МРОТ, как раньше.