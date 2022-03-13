Россия и Украина продолжают переговоры в видеоформате

Российская и украинская делегации продолжают переговоры, они проходят в видеоформате. Об этом «Интерфаксу» рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Делегацию продолжает возглавлять помощник президента Владимир Мединский. Также Песков добавил, что власти пока воздерживаются от каких-либо комментариев касательно деталей переговоров.

Напомним, в «живом» формате на данный момент Россия и Украина провели три раунда переговоров. Первый раунд прошёл в Гомеле 28 февраля, второй — 3 марта в Беловежской Пуще, третий — 7 марта так же в Беловежской Пуще.

По итогам третьего раунда Мединский заявил, что ожидания России от переговоров с Украиной не оправдались. Другой участник делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, рассказал, что четвёртый раунд переговоров с Украиной состоится на территории Белоруссии в ближайшее время.

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что в ходе третьего раунда переговоров удалось достичь позитивных подвижек по вопросу гуманитарных коридоров. Были продолжены консультации по вопросам урегулирования. Однако украинский политик сказал, что переговоры России и Украины пока не принесли результатов, которые бы существенно улучшили ситуацию.