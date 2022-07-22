Такой день. Подготовка к открытию H&M в Барнауле и поджог в ТЦ «БУМ»
О главных событиях региона за 22 июля
Работники магазинов H&M в Барнауле вышли на работу 21 июля и начали готовить магазины к открытию. Правда, когда они откроются, до сих пор неизвестно. Об этом amic.ru рассказал один из сотрудников масс-маркета.
По словам собеседника, скидок, на которые рассчитывали поклонники бренда, не будет. Уценку могут оставить только для тех вещей, которые до этого и так продавались по сниженной цене.
Крупный пожар произошел в ТЦ «БУМ» в Барнауле. Неизвестный пришел в магазин одежды «Модный край» на втором этаже, облил бензином вещи и поджег.
Как рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю, на момент прибытия первых подразделений было слабое задымление на втором этаже. Администрацией объекта эвакуировано 720 чел, в том числе 100 детей. Мотивы злоумышленника не указываются, он был задержан.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко взял под особый контроль вопрос безопасности на трассах региона. Он поставил перед правительством задачу исправить ситуацию и снизить предельный показатель смертности в ДТП. На эти цели краевые власти готовы тратить миллиарды рублей: расширять дороги, реконструировать перекрестки и делать дополнительное освещение на улицах крупных городов. Эти и другие меры борьбы со смертельными ДТП обсуждали 21 июля на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.