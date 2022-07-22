Такой день. Подготовка к открытию H&M в Барнауле и поджог в ТЦ «БУМ»

Работники магазинов H&M в Барнауле вышли на работу 21 июля и начали готовить магазины к открытию. Правда, когда они откроются, до сих пор неизвестно. Об этом amic.ru рассказал один из сотрудников масс-маркета.

По словам собеседника, скидок, на которые рассчитывали поклонники бренда, не будет. Уценку могут оставить только для тех вещей, которые до этого и так продавались по сниженной цене.

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Общество Работники барнаульского H&M начали готовить магазины к открытию. Некоторые вещи подорожают

Крупный пожар произошел в ТЦ «БУМ» в Барнауле. Неизвестный пришел в магазин одежды «Модный край» на втором этаже, облил бензином вещи и поджег.

Как рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю, на момент прибытия первых подразделений было слабое задымление на втором этаже. Администрацией объекта эвакуировано 720 чел, в том числе 100 детей. Мотивы злоумышленника не указываются, он был задержан.

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Происшествия Соцсети: неизвестный устроил поджог в ТЦ «БУМ» в Барнауле

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко взял под особый контроль вопрос безопасности на трассах региона. Он поставил перед правительством задачу исправить ситуацию и снизить предельный показатель смертности в ДТП. На эти цели краевые власти готовы тратить миллиарды рублей: расширять дороги, реконструировать перекрестки и делать дополнительное освещение на улицах крупных городов. Эти и другие меры борьбы со смертельными ДТП обсуждали 21 июля на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.