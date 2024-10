Скончался барабанщик группы ABBA

Причиной кончины Палма стали последствия болезни Альцгеймера

23 сентября 2024, 18:18, ИА Амител

На 76-м году жизни скончался барабанщик шведской группы ABBA Роджер Палм. Как сообщает телеканал "360", причиной стали последствия болезни Альцгеймера.

Семья Палма заявила, что он был "теплым и скромным, всегда защищал друзей и родных".

"Его будет очень не хватать, и он оставляет после себя огромную пустоту", – привели журналисты заявление семьи Палма.

Музыкант родился в 1949 году. Кроме ABBA он играл в таких коллективах, как Gimmicks, Beatmakers и Moonlighters. С его участием группа выпустила такие свои хиты, как Dancing Queen, Mamma Mia, Take a Chance on Me, Thank You for the Music. Композитор Янне Шаффер называл Палма одним из лучших барабанщиков Швеции.