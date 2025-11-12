Стало известно, когда начнется новый суд над барнаульским застройщиком Клейнатовским

Ранее его уже осудили по двум уголовным статьям

12 ноября 2025

Евгений Клейнатовский на суде / Фото: amic.ru

Руководителя строительной компании "ПР-Холдинг" Евгения Клейнатовского 19 ноября 2025 года начнут судить по делу о мошенничестве в особо крупном размере и нарушении законодательства о долевом строительстве при возведении скандального ЖК "Жемчужина" на ул. Партизанской, 76. Информация об этом размещена на сайте суда.

В чем обвиняют Клейнатовского?

По версии следствия, с 2016 по 2023 год Клейнатовский привлекал деньги на строительство многоквартирного дома на улице Партизанской в Барнауле. 90 дольщиков вложили в стройку более 720 миллионов рублей, однако несколько раз сроки сдачи объекта переносились. Кроме того, следствие установило, что квартиры продавались без внесения изменений в проектную документацию и без разрешения на перепланировку. В рамках расследования правоохранители арестовали более 193 млн рублей.

Объект, о котором идет речь, – это ЖК "Жемчужина" на улице Партизанской, 76, в Барнауле. Ранее СМИ писали, что на строительство руководство компании "ПР-Холдинг" могло потратить 557 млн рублей из 780 млн, которые дольщики отдали за квартиры. Уголовное дело было возбуждено еще в марте 2024 года, при этом 28 декабря 2024 года дом сдали, о чем Клейнатовский рассказал в суде. При этом жители качеством работ на объекте возмутились.

В конце октября 2025-го прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по делу и направила его в Центральный районный суд. Туда дело поступило 31 октября, затем 11 ноября состоялось предварительное слушание, на котором назначили судебное заседание на 19 ноября 2025 года.

Евгений Клейнатовский (слева) на суде/ Фото: amic.ru

А разве Клейнатовского уже не осудили?

В январе 2025 года Клейнатовскому уже вынесли приговор по двум уголовным статьям. По статье 173.1 ч. 2 п. "б" УК РФ ("Незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору") он получил 220 часов обязательных работ, а по статье 201 ч. 1 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями без тяжких последствий") – два года лишения свободы, которые были заменены двумя годами принудительных работ с удержанием 10% от заработка в доход государства.

Обвинение по статье 201 ч. 1 УК РФ было связано со строительством дома в Белокурихе. Следствие заключило, что государство заключило с компанией Клейнатовского контракт на покупку квартир для 15 детей-сирот, также бизнесмен подписал предварительный договор с одной женщиной на покупку жилья в этом доме. Однако компания Клейнатовского нарушила оговоренные сроки, цены на недвижимость выросли, застройщик расторг договоры в одностороннем порядке и продал квартиры по большей цене.

Другое дело о незаконном образовании юрлица группой лиц по предварительному сговору связано с назначением Клейнатовским подставного лица Сергея Иванова номинальным руководителем "ПР-Холдинга".

Однако 5 мая Алтайский краевой суд смягчил приговор Клейнатовскому и приговорил его к одному году, десяти месяцам и десяти дням принудительных работ с удержанием 10% от заработка в доход государства. Гражданский иск потерпевшей краевой суд оставил без изменения.