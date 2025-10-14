Такой день. Строительство игорной зоны на Алтае и эксперимент с самозанятыми

О главных событиях за 14 октября

Игорную зону планируют создать в Республике Алтай для увеличения турпотока и организации новых рабочих мест. Соответствующий законопроект опубликовал федеральный Минфин. Население республики идею не оценило. Они недоумевают, зачем региону своя игорная зона при наличии "Сибирской монеты" – игорной зоны в соседнем Алтайском крае.

В России активно обсуждают дальнейшую судьбу эксперимента с введением самозанятости. Число самозанятых в Алтайском крае растет из года в год. По данным на 1 октября, их количество превысило 170 тысяч человек. Если налоговый режим для самозанятых отменят, часть предпринимателей может уйти в тень. Тогда регионы потеряют большое количество средств. За 2024 год самозанятые принесли в бюджет Алтайского края свыше 480 млн рублей налогов.

Комитет транспорта Барнаула подписал договор с проектной организацией "Алтайкоммунпроект" на разработку проекта переноса троллейбусного кольца от остановки "Речной вокзал" к площадке возле остановки "Спартак-2".