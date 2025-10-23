Такой день. Отставка главы Рубцовска Дмитрия Фельдмана и новая налоговая реформа

О главных событиях региона за 23 октября

23 октября 2025, 23:40, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: подписчики amic.ru

23 октября Дмитрий Фельдман ушел с должности главы Рубцовска. Его отставку приняли депутаты Рубцовского городского Совета на внеочередной сессии. Как утверждают источники "Атмосферы", должность мэра может занять Владимир Пьянков – первый замглавы администрации города и руководитель финансового комитета.

Госдума в первом чтении приняла новый налоговый пакет, включающий и повышение НДС до 22%, но при этом ко второму чтению законопроект будет переработан. Об этом рассказал amic.ru уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов.

В аэропорту Горно-Алтайска идут завершающие испытания нового российского регионального самолета Ил-114-300. Уникальность проводимых тестов заключается в том, что воздушное судно проверяют в сложных условиях горной местности, это позволит ему в будущем безопасно работать на самых труднодоступных маршрутах страны.