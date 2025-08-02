Такой день. День ВДВ и пожелтевшие деревья в Барнауле

Главное за 2 августа

Опавшие листья в Барнауле / Фото: amic.ru

День ВДВ отметили в России 2 августа. Алтайских десантников по этому случаю поздравили губернатор Виктор Томенко и спикер АКЗС Александр Романенко. С поздравлением также выступил и мэр Барнаула Вячеслав Франк.

На улицах Барнаула уже начали желтеть деревья. Листья кое-где окрасились в рыжеватые и бурые тона, хотя календарное лето в самом разгаре.

Сообщество "Барнаул 22" выиграло суд против директора лицея № 122 Игоря Зеленцова. Процесс начался из-за публикации паблика о проблемах в школе.

В Михайловском районе водитель Mitsubishi Lancer переехал пешехода, который лежал на дороге. От полученных травм мужчина скончался.