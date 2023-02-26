Такой день. Коммунальный фонтан в Барнауле и празднование Масленицы

О главных событиях Алтайского края за 26 февраля

26 февраля 2023, 23:55, ИА Амител

Фото: amic.ru

В одной из квартир пятиквартирного жилого дома по улице Заготзерно обвалилось потолочное перекрытие. Под завалами оказалась 76-летняя пенсионерка – женщину передали сотрудникам скорой помощи.

Коммунальный фонтан забил возле дома в переулке Малом Прудском, 40, утром 26 февраля. Его вызвало повреждение надземного трубопровода отопления, из-за чего тепла временно лишились 225 жителей окружающих домов. Через несколько часов ремонтные бригады смогли заменить участок трубы и подать отопление.

26 февраля праздновалась Масленица – это последний день масленичной недели, которая завершает народные гулянья. Отмечали её и барнаульцы, причём сразу на нескольких локациях краевой столицы. Фотокорреспондент amic.ru побывал в Центральном парке культуры и отдыха и пешеходной улице Мало-Тобольской и запечатлел конкурс чучел, их сжигание, богатырские забавы и угощение гостей мероприятия блинами.