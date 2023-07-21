Такой день. Министр здравоохранения РФ в Алтайском крае и яма в Барнауле

О главных событиях региона за 21 июля

21 июля 2023, 23:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл с двухдневным визитом в Алтайский край. В первый же день своей рабочей поездки – 21 июля – глава ведомства побывал на двух важнейших для региона строящихся объектах: в барнаульской поликлинике № 14 и будущем новом корпусе Центра охраны материнства и детства. В общей сложности на возведение этих двух объектов из разных источников потратят более пяти миллиардов рублей. Также Михаил Мурашко заехал в барнаульский медицинский колледж и пообщался с будущими фельдшерами. Никаких заявлений о выделении краю дополнительных средств из федерального бюджета, несмотря на ожидание журналистов, не произошло. О том, что увидел министр в ходе визита в Барнаул, – в нашем материале.

Депутат АКЗС, лидер фракции ЛДПР Сергей Булаев прокомментировал ситуацию с пробкой на улице Аванесова в Барнауле, которая образовалась из-за промыва коллектора. Он отметил, что барнаульские автомобилисты постоянно поднимают проблему реверсивного движения, но она никак не решается.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с серебряными волонтерами в Тальменке и обсудил, как в регионе помогают старшему поколению. Глава региона отметил, что власти вводят различные меры поддержки, одна из последних – выплаты детям войны.

В центре Барнаула, на ул. Никитина, 61а, возведут небольшой четырехэтажный офисник. Эскизы здания повторно презентовали на градсовете 20 июля. Чтобы получить одобрение комиссии, архитекторы убрали из проекта кафе на крыше и подземную парковку. Однако некоторые вопросы к планируемому зданию у членов градсовета остались.