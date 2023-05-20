Такой день. Мощные пожары и "Ночь музеев"

Главное за 20 мая

20 мая 2023, 23:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле вечером 20 мая началась "Ночь музеев", которая продлится до двух часов ночи. Во время акции горожане посещают музеи, участвуют в пешеходных экскурсиях по исторической части города, посещают выставки и мастер-классы, смотрят различные выступления и многое другое.

Поучаствовал в акции и губернатор Алтайского края – Виктор Томенко посетил несколько музеев, а по пути общался с горожанами и охотно отзывался на предложения сфотографироваться.

В центре Барнаула 20 мая досрочно вернули горячую воду ещё в девять домов. Подачу ресурса возобновили после опрессовки на тех участках, где устранили повреждения или вовсе их не нашли.

Сотрудники Минприроды спасли медвежонка в Чарышском районе. Он не мог самостоятельно передвигаться из-за травмированной лапы, а матери не обнаружили. Косолапого уже доставили в Алтайский государственный биосферный заповедник, где он будет набираться сил, чтобы к осени начать самостоятельную жизнь в природной среду.

В Змеиногорске потушили пожар на площади около 400 квадратных метров в торговом здании по улице Мельничной. В ликвидации пламени участвовали 32 человека личного состава и пять автоцистерн. Пострадавших нет.

И ещё один серьёзный пожар случился в Первомайском районе – в посёлке Казачьем на пилораме горели пиломатериалы на открытой площадке. Пламя на момент локализации распространилось по площади порядка 1000 "квадратов". В этом случае также обошлось без раненых.