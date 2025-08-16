Такой день. Новое колесо обозрения и жалобы на огромные ямы

Главное за 16 августа

16 августа 2025, 23:10, ИА Амител

Ночное звездное небо / Фото: amic.ru

Жители Барнаула пожаловались на огромные ямы, которые не только мешают проезжать к домам на Павловском тракте, но и создают опасность для пешеходов.

С их слов, въезд во дворы с улицы Заринской к жилым домам по Павловскому тракту, 76а, 60в, 74 и 60б, нуждается в ремонте уже много лет. На этом участке тяжело как ездить, так и ходить.

В барнаульском парке "Изумрудный" появился новый арт-объект – мозаичные рыбки. Его идея и исполнение принадлежат барнаульцу Татулу Мнояну.

Ремонт проезжей части на пересечении Павловского тракта с улицей Попова закончили раньше срока. Это удалось сделать благодаря круглосуточной работе дорожников.

Напомним, ремонтные работы на Павловском тракте стартовали 13 августа в 22:00, а завершить их планировали 19 августа.

В барнаульском парке "Арлекино" возводят второе колесо обозрения. Предположительно, оно будет в три раза выше действующего.

В Алтайском крае распространяется новая мошенническая схема: аферисты звонят семьям погибших военнослужащих и пытаются обмануть их под видом передачи наград.