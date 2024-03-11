Такой день. Новые автобусы и контроль за ливневками в потепление

Главные новости в Алтайском крае 11 марта

11 марта 2024, 23:39, ИА Амител

Ночная улица / Фото: pxhere.com

Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил вопросы подготовки служб города, различных предприятий, комитетов и администраций районов города к потеплению. Напомним, в ближайшие три дня в Барнауле температура воздуха днем составит до +1 градуса.

Мэр города в целях предупреждения подтоплений в период таяния снега поручил усилить контроль за очисткой объектов ливневой канализации, включая водопропускные трубы и ливнеприемники.

В Барнауле до конца весны планируется запустить новые большие автобусы вместимостью до 100 человек на маршруты № 1 и № 10, рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Глава региона отметил, что 41 автобус уже поступил в край. Сейчас идет устранение недочетов – перед поставщиком поставлена задача отработать все вопросы как можно оперативнее.

В Алтайском крае в 2023 году около пяти тысяч семей воспользовались льготной ипотекой. 4565 семей получили льготные займы на общую сумму 17,6 миллиарда рублей. В январе 2024 года уже улучшили жилищные условия 93 семьи.

В региональном Минсоцзащиты рассказали о том, что на эти цели направлено 787,1 млн рублей.