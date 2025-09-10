НОВОСТИОбщество

Такой день. Овербукинг и снос "красного замка" на улице Малахова

О главных событиях региона за 10 сентября

10 сентября 2025, 23:30, ИА Амител

Звездное небо / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Звездное небо / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители Барнаула во вторник, 9 сентября, должны были отправиться из Новосибирска в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании S7 Airlines, но не смогли сесть в самолет из-за овербукинга (билетов было продано больше, чем мест в самолете).

В Барнауле продолжается снос "красного замка", расположенного на улице Малахова недалеко от ТЦ "Волна". На данный момент рабочие полностью сняли кровлю и почти разобрали мансардный этаж. Напомним, в здании пять этажей: еще остались три полноценных и подвал. К сносу "замка" приступили в конце августа. Вскоре на территории начнется строительство двух зданий-башен, которые будут доминировать над другими жилыми комплексами.

В барнаульском парке "Арлекино" продолжается монтаж нового колеса обозрения, которое станет самым высоким в Алтайском крае. Пока на площади Баварина демонтируют временный аттракцион, простоявший чуть больше месяца, в "Арлекино" появляется настоящая "махина", которая уже сейчас производит внушительное, а местами даже немного пугающее впечатление.

С 22:00 10 сентября на Павловском тракте введут временные ограничения движения в связи с заключительным этапом ремонтных работ до 18 сентября. Работы пройдут на участке от проезда Северного Власихинского до ул. Солнечная Поляна. Движение транспорта будет частично ограничено по двум полосам.

Барнаул Алтайский край Такой день дорожное движение снос зданий

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров