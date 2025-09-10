Такой день. Овербукинг и снос "красного замка" на улице Малахова

О главных событиях региона за 10 сентября

10 сентября 2025, 23:30, ИА Амител

Звездное небо / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители Барнаула во вторник, 9 сентября, должны были отправиться из Новосибирска в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании S7 Airlines, но не смогли сесть в самолет из-за овербукинга (билетов было продано больше, чем мест в самолете).

В Барнауле продолжается снос "красного замка", расположенного на улице Малахова недалеко от ТЦ "Волна". На данный момент рабочие полностью сняли кровлю и почти разобрали мансардный этаж. Напомним, в здании пять этажей: еще остались три полноценных и подвал. К сносу "замка" приступили в конце августа. Вскоре на территории начнется строительство двух зданий-башен, которые будут доминировать над другими жилыми комплексами.

В барнаульском парке "Арлекино" продолжается монтаж нового колеса обозрения, которое станет самым высоким в Алтайском крае. Пока на площади Баварина демонтируют временный аттракцион, простоявший чуть больше месяца, в "Арлекино" появляется настоящая "махина", которая уже сейчас производит внушительное, а местами даже немного пугающее впечатление.

С 22:00 10 сентября на Павловском тракте введут временные ограничения движения в связи с заключительным этапом ремонтных работ до 18 сентября. Работы пройдут на участке от проезда Северного Власихинского до ул. Солнечная Поляна. Движение транспорта будет частично ограничено по двум полосам.