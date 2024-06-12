Такой день. Первый барнаульский трамвай и обещанный памятник Жукову

О главных событиях Алтайского края за 12 июня

12 июня 2024, 23:50, ИА Амител

Закат / Фото: unsplash.com

В Барнауле, как и в остальной стране, 12 июня отмечают День России. В краевой столице основные празднования прошли в центре, в том числе и на площади Сахарова. Там развернули площадки от студентов, проводили спортивные состязания и мастер-классы, сдавали нормы ГТО. Желающие могли также посетить выставку оружия и раллийных машин.

Кроме того, в День России в Барнауле представили первый трамвайный вагон местной сборки. Его установили в начале проспекта Социалистического, рядом с входом в Центральный парк.

12 июня 2024 года в Барнауле официально открыли памятник маршалу Победы Георгию Жукову на площади имени полководца. Еще с 1999 года на этом месте стоял закладной камень, который демонтировали, а в начале июня здесь уже появился памятник. Около него также сделали асфальтированную дорожку. Журналист amic.ru увидел, как открывался памятник, а также пообщался с руководством компании "Мой Дом", которая демонтировала старый камень и установила бюст, о монументе и будущих работах на месте снесенного кинотеатра "Искра".