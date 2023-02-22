Такой день. Последняя зимняя сессия АКЗС и 20 лет со смерти Баварина

О главных событиях Алтайского края за 22 февраля

22 февраля 2023, 23:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

22 февраля в Барнауле прошла очередная сессия Алтайского краевого Законодательного собрания. Это последнее собрание народных избранников этой зимой. Депутаты приняли в свои ряды "новенького" Дмитрия Беляева, избранного по одномандатному округу № 5 (Каменский и Крутихинский районы). Напомним, дополнительные выборы в АКЗС по округу № 5 прошли 29 января. Они были назначены в связи с досрочным прекращением полномочий Петра Тютюнникова. Он скончался летом 2022 года после продолжительной болезни. Дмитрию Беляеву 39 лет, он возглавляет предприятие по производству сельскохозяйственной техники. В АКЗС он войдёт во фракцию "Единая Россия", сообщает пресс-служба АКЗС.

Председатель АКЗС Александр Романенко отметил, что бюджет Алтайского края в течение 2023 года, скорее всего, будет корректироваться. По его словам, бюджет края может вырасти в течение года, чтобы исполнить поручения президента России Владимира Путина, к примеру, увеличить МРОТ на 10% выше плановой индексации.

После сожжения матерью полуторагодовалой дочери в Советском районе Алтайского края губернатор Виктор Томенко потребовал проверить работу органов опеки. Также политик поручил зампреду Игорю Степаненко представить доклад о причинах произошедшего.

20 лет назад, 22 февраля 2003 года, не стало первого мэра Барнаула Владимира Баварина. Пожалуй, сложно в наше время найти чиновника городского уровня, который вызывал бы столько уважения. К нему можно было спокойно прийти и пообщаться без предварительных записей и запросов.

Никакой охраны, полная демократичность, желание, а главное – умение отстаивать интересы барнаульцев сделали фигуру Баварина легендарной ещё при жизни "народного мэра", как многие называли Владимира Николаевича. Портал amic.ru вспоминает, каким он был.