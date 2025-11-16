Такой день. Потоп на улице Энтузиастов и бесплатная маршрутка вместо трамваев

Главное за 16 ноября

16 ноября 2025, 23:05, ИА Амител

Красивый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле затопило проезжую часть по улице Энтузиастов. Из-за утечки вода также разлилась по улице Попова. Без холодной воды остались поликлиника и часть многоэтажного дома.

Вандал испортил часть арт-объекта в Нагорном парке. На набережной Оби неизвестный отломил руку маленькому бронзовому роботу.

Жители восьми улиц Барнаула остались без холодной воды из-за коммунальной аварии. Под ограничения попали десятки домов.

В Бийске запустили бесплатную маршрутку на время ремонта трамвайных путей. Рейсы от Лесозавода до трамвайного кольца Гилева будут ходить с 06:45 с интервалом в 30 минут.