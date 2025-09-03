Такой день. Повышение выплат контрактникам на Алтае и сокращение числа первоклассников

О главных событиях региона за 2 сентября

03 сентября 2025, 00:10, ИА Амител

Осень / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление об увеличении единовременной региональной выплаты для граждан, заключающих контракт с Министерством обороны РФ. С 2 сентября 2025 года размер краевой выплаты увеличен с 1,5 до 2,5 млн рублей для тех, кто поступит на военную службу по контракту в период до 31 декабря 2025 года.

В Алтайском крае зафиксировано сокращение числа первоклассников. Так, в 2025 году в школу впервые пошли почти 26 тысяч детей, что на 3,7% меньше, чем в 2024-м, когда в первый класс отправились 27 тысяч учеников.

В Алтайском крае педагогам в среднем предлагают зарплату в размере 39,6 тыс. рублей, впрочем, и спрос на этих специалистов не очень высокий.